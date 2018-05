Juventud fue más efectivo y le ganó el clásico a Central Norte, 2 a 0

Un clásico donde de amistoso no hubo nada fue el que Juventud le ganó anoche a Central Norte por 2 a 0. Fue una entrega total por parte de los 22 jugadores que estuvieron en el campo de juego del Padre Martearena y quienes se brindaron por entero en bien del espectáculo. Y en cuanto a la concurrencia de la gente, tanto de un lado como del otro quedó demostrado que, a pesar de ser un partido de preparación, se llega a un estadio a elevar su canto a los cuatro vientos para su equipo favorito.

El santo empezó mejor porque segundos después del pitazo inicial, en el primer avance por izquierda, el Beto Acosta recibió un pase dentro del área y con un par de amagues se sacó a dos defensores y con un remate bajo venció la resistencia de Mariano Maino.

Fue un tanto que sorprendió al cuervo, al que le costó hacer pie en el terreno de juego. Fausto Apaza buscó la forma de tomar el control del juego en la mitad de la cancha, pero no consiguió conectar pases acertados con Matías Ceballos, para inquietar desde tres cuarto de cancha hacia adelante. Mientras, por el lado antoniano comenzó a crecer el trabajo de Joaquín Iturrieta, muy concentrado en cada intervención y que le permitió ejercer supremacía sobre los jugadores contrarios.

Central Norte logró emparejar en base de entrega, pero no encontró respuestas adecuadas en ofensiva. Matías Encina estuvo muy huérfano y bien absorbido en las marcas escalonadas que le propusieron Juan Pablo Cárdenas y Pablo Antunes. En este lapso del juego, Mulieri no pasó por cierta incomodidad

En Juventud cuando se juntaban los Acosta, el Beto y Lucas desorientaron el trabajo de la última línea azabache, aunque se falló en la descarga correcta hacia la Chancha Zárate, al que le costó también sacarse de encima a Leandro Beterete que no lo dejó respirar al delantero.

Se vio a un mejor Central Norte cuando ingresaron el Chicho Rojas y Enzo Vargas. Allí el equipo azabache se mostró dispuesto a acercar peligro en forma constante ante Mulieri y medio que Juventud sacó el pie del acelerador y le entregó la iniciativa al rival. Claro que el equipo que conduce Gustavo Módica regulaba el trámite para que sus hinchas mantengan ese fervor en las tribunas con la mínima ventaja parcial.

Atacó una vez y otra Central Norte, pero faltaba la puntada final. Y las fuerzas, la falta de ritmo cuando los partidos llegan hasta los 90 minutos quedaron al descubierto por el lado del once azabache y que fue resignando su suerte.

Y Juventud fue otra vez al frente. La Chancha Zárate ejecutó una jugada que pegó en el travesaño y el ingresado Leonardo Villa capturo la pelota y no perdonó frente a Maino.

Allí se desató el carnaval antoniano. No quedaba más tiempo y todo el festejo se instaló en esos colores azul, marrón y blanco. Fue un clásico como cuando se juega por los puntos. Un clásico donde otra vez sorprendió a propios y extraños por cantidad de hinchas que llegaron al Martearena y por la actualidad que atraviesa nuestro fútbol. Una buena señal para que a alguien se le prenda la lamparita y proyecte algo diferente



La Copa Argentina, en julio

El partido que Juventud Antoniana debe jugar con Rosario Central por los 32avos. de final de la Copa Argentina fue pospuesto para fines de julio. Cuando los organizadores fijaron las fechas para el desarrollo de esta fase del torneo, el antoniano frente al canalla figuraba el 18 de mayo, luego el 20, pero pasó para después del Mundial de Rusia 2018. A todo esto, en el club santo, el presidente Muratore anunció para fines de junio la asamblea de renovación de autoridades y en el mismo mes finalizarán los vínculos de varios jugadores.

Vargas y Rojas, presentes

Enzo Vargas y Federico Rojas se alistaron entre los suplentes en el amistoso que jugó anoche Central Norte frente al santo, en el Martearena. Ambos futbolistas viajaron días pasados para someterse a una prueba en Talleres de Córdoba, pero regresaron justo para estar presente en el amistoso que el cuervo cumplió con su clásico rival.

Vargas tiene que regresar al club cordobés en agosto para ser observado en reserva, en tanto Rojas debe volver en los próximos días para seguir a prueba en la cuarta división.

el resultado

JUVENTUD 2 C. NORTE 0

J. Mulieri M. Maino

N. Pérez F. Peinado

J. Antunes C. González

J. P. Cárdenas L. Beterete

C. More B. Jurado

R.Gómez M. Iglesias

J. Iturrieta F. Apaza

F. Olivera F. Zamarián

C. Acosta A. Aguirre

L. Acosta M. Ceballos

L. Zárate M. Encina

DT: G. Módica DT: R. Apaza

Goles: PT: 30” Claudio Acosta (JA). ST: 43’ Leonardo Villa (JA)

Cambios ST: 1’ F. Rojas por M. Encina y E. Vargas por A. Aguirre (CN), 8’ M. Solorza por R. Gómez (JA), 16’ J. Bautista por F. Olivera (JA), 20’ F. Guzmán por F. Peinado (CN), 34’ L.Villa por C. Acosta (JA) y C. Çortez por M. Iglesias (CN), 44’ C. Chavarría por L. Acosta (JA)

Jornada: Amistoso

Árbitro: Javier Bustelo

Estadio: Padre Martearena