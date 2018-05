Lewis Hamilton pica en punta

El bicampeón vigente, el inglés Lewis Hamilton, y su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, sellaron el 1-2 de Mercedes para la largada del Gran Premio de España, que se correrá este domingo, a partir de las 10.10 (hora de Argentina por la señal de cable Fox Sports 3) en el circuito catalán de Montmeló y en el que el alemán Sebastian Vettel partirá tercero con su Ferrari.

Hamilton, líder del campeonato con 70 puntos, logró su primera pole position luego de tres frustraciones al frenar el cronómetro en un tiempo de 1’16‘173 en la clasificación de la quinta cita de la temporada, informó ANSA.

El británico admitió que inicialmente pensó que su situación era peor, “por ello tenía que hacer la mejor actuación posible aquí”.

“Todavía no encontré la armonía con mi auto, Valtteri se me pegó y esto demuestra que aún no estoy al nivel que me gustaría estar”, completó Hamilton.

Bottas, cuarto en la tabla con 40 unidades, se ubicó segundo a solo 40 milésimas de distancia tras superar a la Ferrari de Vettel, escolta de Hamilton en el Mundial de Pilotos con 66 puntos y quien se mostró “contento” con su desempeño de ayer.

El otro piloto de Ferrari, el también finlandés Kimi Raikkonen, partirá cuarto en su afán de meterse en la pelea por el título, pues marcha tercero con 48 puntos.

Red Bull se apoderó del quinto y sexto puesto de la grilla con el holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, respectivamente.

El Haas del ruso Kevin Magnussen se ubicó séptimo, superando al McLaren del español Fernando Alonso (octavo), cuyo compatriota Carlos Sainz largará noveno con su Renault, delante del otro Haas del francés Romain Grosjean (décimo).

Se espera que para esta jornada, Barcelona tenga una temperatura baja y probablemente llueva sobre la zona del autódromo catalán. Pese a eso, habrá mucha gente.