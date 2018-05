Mano dura: tres años de prisión para quien entorpezca el tránsito de medios de transporte

El gobierno impulsa un proyecto de ley de reforma del Código Penal de 1921 que pretende poner "mano dura". Por eso, quien arroje proyectiles contra otra persona en una marcha recibirá hasta 2 años de prisión. Si la víctima es un policía, la pena será de 3 años.

En el programa Terapia de Noticias explicaron que, de aprobarse la iniciativa, se castigará con hasta 3 años de prisión a quien entorpezca la marcha de un medio de transporte público o privado.

El anteproyecto plantea, entre otras cuestiones, elevar las penas del narcotráfico y, si bien la tenencia no se penará si no trasciende del ámbito privado, quienes siembren, cultiven o guarden plantas tendrán que podría pasar entre 4 a 15 años en prisión. Los que produzcan o vendan drogas, tendrían penas de 5 a 20 años, según publicó La Nación.

Además, las personas reincidentes no tendrán libertad condicional y, si se trató de delitos graves, deberán cumplir penas de 35 a 40 años como mínimo.

Sumado a eso, con el proyecto se duplicarán las penas por soborno y entorpecimiento ilícito y se castigará con prisión el financiamiento ilegal de los partidos en las elecciones.

Terrorismo

Se crearán, también, nuevos tipos penales como la asociación ilícita terrorista, que tendrá penas de 5 a 20 años, y nuevos delitos como: genocido, desaparición forzada de personas, cyberacoso, clonación humana, delitos genérticos, acoso laboral, delitos informáticos, pornovenganza y trabajo esclavo.

Código Penal

Desde que se dio a conocer el Código Penal en 1921, hubo 900 "leyes parche" y se hicieron 17 comisiones reformadoras. Una de estas 17 comisiones es la que enviará este anteproyecto de ley al Presidente, quien dijo que lo enviará al Congreso, hecho que no se da desde 1921.