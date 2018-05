Urtubey, conciliador con el gobierno de Mauricio Macri

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey manifestó ante del plenario de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), que se llevó a cabo hoy en Tucumán, que "estoy ayudando, a pesar de ser opositor, porque quiero que a la Argentina le vaya bien", respondiendo al "gran acuerdo" al que llamó el Gobierno nacional ante la crisis financiera por la que traviesa el país.

Del encuentro tambinén participaron los gobernadores Juan Schiaretti, Domingo Peppo, Sergio Casas, Miguel Lifschitz y el anfitrión Juan Manzur.

Enfatizando que “lo bueno” es la diversidad, “pensar distinto”, Urtubey señaló que, "personalmente, estoy ayudando al Gobierno, a pesar de ser opositor, y voy a seguir ayudando hasta el último día”, pero fijó su posición a la política económica con definiciones tajantes: “Plantear que ésto se resuelve solo bajando el déficit fiscal y con un Estado más chico, es un error conceptual, hay que crecer y, para lograrlo, no podés tener tasas del 40%".

"Ayer festejamos que se pudo cortar esa sangría”, indicó en relación con la corrida cambiaria que provocó la devaluación del peso, “pero lo cerramos con tasas por arriba del 40% y eso castiga al sector productivo que genera empleo. Estamos en un círculo vicioso del que hay que salir".

Y marcó que “Argentina tiene que apostar a crecer y crecer no significa obsesionarse con la política monetaria. Creo que tenemos que ir a la construcción de una Argentina productiva, que realmente genere tasas de crecimiento que integren a los argentinos. La lucha contra la pobreza no es aumentando en la asignación de planes sociales, la lucha contra la pobreza se da generando riquezas”, declaró Urtubey, agregando que “para generar riquezas, hay que tener un sistema financiero que no ahogue la actividad productiva, sino todo lo contrario, que la incentive”.

“Si estás pagando tasas superiores al 40%, explícame qué actividad productiva en la Argentina te da un rendimiento del 40%, no existe, no hay ninguna. Entonces, hay que plantear una Argentina que sea sustentable y ésto no es sustentable”, subrayó.

La Argentina tiene que producir ya que, si no producimos, no generamos riqueza. En definitiva, no crecemos y si no crecemos a la gente le va mal. El tema es, quién es el centro de las políticas públicas, ¿la economía o el hombre? Para mi es el hombre, no la economía, entonces ahí está el nudo central de la cuestión”.

Sobre el impacto en Salta de las últimas medidas del Gobierno nacional, expuso que “hoy veía en algunos medios el informe de la calificadora de riesgo Standard & Poors que, mientras otra que es Fitch acaba de bajar la calificación financiera de varias provincias argentinas, Standard & Poors mantuvo la calificación de “B”, a la provincia de Salta y eso marca en definitiva cual es el perfil de nuestras cuentas públicas. Tenemos un presupuesto con un muy moderado endeudamiento, un muy pequeño déficit fiscal que es producto de desajustes como los que estamos viendo en la Argentina, pero en definitiva, nosotros entendemos que, en nuestra provincia, en términos de las cuentas públicas, no va a haber grandes problemas”. E insistió con que, “el problema, repito, tiene que ver con la productividad, la competitividad de nuestros sectores productivos. A esta competitividad no la podes buscar sólo en el tipo de cambio, la ausencia de financiamiento de los sectores de la producción, por tasas de interés de más del 40%, va a complicar la posibilidad de siembra y quizá la posibilidad de continuidad de algunos otros sectores de nuestras economías regionales”.

El Gobernador de Salta reiteró que “tenemos que animarnos a pasar por arriba de este cuento de la grieta” y explicó que trabaja para que Argentina salga adelante “entre todos”

"A mi no me eligieron para gobernar la Argentina, lo eligieron al presidente Macri y yo le tengo que dar herramientas para que él lo haga”, expresó Urtubey.

Juan Manuel Urtubey reafirmó que quiere colaborar en la construcción de un espacio político que ofrezca una alternativa superadora en la Argentina. “Hoy no está ese espacio dibujado claramente”. Y también se refirió a una crítica que es reiterada por los principales referentes del interior del país manifestando que, “en las últimas dos décadas por lo menos, la Argentina ha ido cerrándose cada vez más hacia una lógica concéntrica en Buenos Aires y nosotros tenemos que romper esa lógica. No para ir en contra de otro sino para construir una Argentina federal. Si nosotros tomamos el PBI per cápita nuestro, de acá de la región y lo comparamos con el nacional, somos dos países distintos y eso es técnicamente imposible. O sea, si nosotros seguimos este ritmo, esta Argentina va a la desintegración y repito no es una cuestión de este Gobierno, es una cuestión de décadas, pero hay que resolverlo”.

“Yo soy optimista”, dijo en referencia a la construcción de ese espacio. “Estamos en una etapa en la que, todavía, salvo la ansiedad de la política y de los medios, en la opinión pública no hay una ansiedad para ver quién es el futuro presidente, falta mucho. Lo primero que hay que hacer es construir el espacio. Creo que, si ponemos énfasis en lo que pensamos, si ponemos énfasis en lo que queremos ofrecer a la Argentina, después la cuestión personal respecto de los egos de unos y otros se resuelve”.

“Es más importante construir ese espacio que ser candidato. Obviamente que, si soy el más competitivo, me tengo que hacer cargo de eso, pero no hay que poner las candidaturas delante del espacio porque, sino, vamos a hacer veinte millones de espacios chiquitos y a la gente eso no le sirve”, marcó el salteño.