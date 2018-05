Mauricio Macri: “No estoy aquí para hacer lo políticamente correcto” 

El presidente Mauricio Macri sostuvo esta tarde que la Argentina debe “profundizar” la reducción del gasto público porque “no se puede gastar toda la vida más de lo que se tiene”.

En conferencia de prensa, Macri pidió hacer “algo positivo para fortalecer el crecimiento”.

“Lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente”, sostuvo el Presidente. De ese modo, evaluó que la Argentina debe “acelerar” el proceso para lograr la reducción.

Resaltó que se dieron “siete trimestres consecutivos de crecimiento”, lo cual analizó que “demuestra” que el país tiene “futuro”. “Por mi personalidad, siempre he sido muy positivo y tal vez me puse metas muy ambiciosas para todos”, apuntó.

Así, insistió: “Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó por eso”. Según su entender, “lo que está pasando en el país en un hecho concreto y para que eso pueda fortalecerse, necesitamos sacar esta mochila”.

“Tenemos que sentarnos a hacer un gran acuerdo sobre cómo vamos a equilibrar algo que la Argentina no logra hacer hace más de 70 años”, insistió y pidió no usar “más parches”. “Es una responsabilidad de los dirigentes”, aseguró el Presidente.

Además, reiteró que “el Banco Central es independiente”, por lo cual sostuvo que “el trabajo en conjunto no tiene que afectar a la independencia” del organismo.

Macri también admitió que hubo "problemas de coordinación entre el gabinete económico" de su gobierno y el Banco Central que conduce Federico Sturzenegger. "Hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central", afirmó el jefe de Estado.

Al respecto, el Presidente recordó que "esa coordinación debe ser sin vulnerar la independencia del Banco Central". Además, consideró que su gestión puso "metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó" cuando no fueron cumplidas.

"Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó. Algunos dicen que no hicimos un diagnóstico suficientemente duro, pero tampoco era bueno hablar de lo tan mal que estábamos", señaló Macri.

El Presidente sostuvo que el FMI es una "herramienta internacional" y aseguró que la Argentina concretará un "buen acuerdo" con el organismo. "Vamos a potenciar el futuro de los argentinos", prometió el jefe de Estado en conferencia de prensa.

En ese sentido, subrayó: "El FMI va a decir en qué número nos sentimos cómodos en la reducción del déficit, pero después el ´cómo´ es un tema nuestro, de los argentinos". "Ellos van a hablar de un número y a partir de ahí vale la responsabilidad de todos los dirigentes de hablar en una mesa y ver de qué manera reducir el déficit", insistió.

De ese modo, resaltó: "No nos tiene que incomodar el Fondo.Es una institución seria con la que uno hace buenos o malos acuerdos". "Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo", prometió Macri, quien sostuvo que la Argentina puede "ir al Fondo porque no hay nada que ocultar". "Las cosas están sobre la mesa. No nos molesta que vengan a ver cómo va la economía", argumentó y, por otro lado, ratificó al equipo económico.



El jefe de Estado ratificó que vetará el proyecto opositor que plantea reducir las tarifas si es aprobado en el Senado y advirtió que esa propuesta "destruye el Presupuesto" vigente en el país. "Le digo al Congreso, se aprobó un Presupuesto, que es el vigente, todo lo que sea sustentable estamos para conversar, pero no se puede avanzar en una propuesta que destruye le presupuesto", subrayó el jefe de Estado.

El mandatario nacional reiteró que se debe "bajar el consumo" y expresó: "Es mentira que todos estos años que no pagamos lo que valía la energía no lo pagó nadie. Lo pagamos todos, teniendo que importar energía, teniendo que endeudarnos".

"¿Quién más que yo querría no tener que aumentar las tarifas? Si hubiera habido alguna alternativa, hubiera sido yo el primero en tomarla", señaló Macri. En tanto, ratificó la composición de su equipo económico y dijo que "esta semana se demostró" que sus funcionarios han "encarando las negociaciones (con el FMI) con gran responsabilidad y profesionalismo".