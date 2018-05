Un palestino sin piernas asesinado por disparos israelíes, símbolo de la masacre en Gaza

La imagen de Fadi Abu Salah recorrió, el sábado pasado, los medios de comunicación. Allí se lo veía protestando y lanzando piedras desde su silla de ruedas contra las fuerzas israelíes, que en 24 horas mataron a 60 palestinos y causaron heridas y lesiones a otros 2.700 mientras Estados Unidos inauguraba su embajada en Jerusalén.

Salah, cuyas extremidades las había perdido en un bombardeo israelí en 2008, recibió el lunes un disparo en la cabeza y por eso, su imagen pública pasó a ser la de un hombre amortajado y con sus seres queridos llorándolo, convertido en una bandera de la resistencia palestina.

En Twitter, la leyenda que más circula en las últimas horas sobre Salah es “Primero le quitaron su tierra, luego le quitaron sus piernas y hoy le quitaron la vida”.

Más allá de la condena a la masacre por gran parte de la comunidad internacional, una de las voces más fuertes fue la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acusó a Israel de matar de una forma “indiscriminada” y recordó que el uso de la fuerza letal debe ser “el último recurso”.

‘Parece que cualquiera puede ser asesinado o herido; mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700 metros de la valla. Dispararon a un amputado doble, ¿que amenaza es un amputado?”, se preguntó el vocero en Ginebra de la Oficina, Rupert Colville.

Hero of #Gaza having no legs did not prevent you from protesting #Israel's oppression & occupation but today an Israeli bullet to your head did. Ibrahim Abu Thuraya your voice will echo & resonate #PalestineWillBeFree 🇵🇸 pic.twitter.com/4ytMmcdXMz