Los campeones miden fuerzas

San Antonio y River de Embarcación jugarán esta noche, a las 22, en el Martearena celebrando los títulos del Federal C.

El duelo de campeones del Federal C, San Antonio y River de Embarcación, se disputará esta noche, a las 22, en el estadio Martearena.

La villa aprovechará para darle el merecido homenaje a sus jugadores ante su gente tras el frustrado amistoso que iba a disputar frente a Juventud Antoniana.

Por su parte, el tripero viene de celebrar junto a su gente en su estadio donde goleó 5 a 2 a Central Norte en el norte provincial.

En San Antonio, el técnico Martín Martos pondrá lo mejor en cancha y, salvo la ausencia de Mauricio Pegini y Ezequiel Carate, es el mismo equipo que le ganó la final a Deportivo Marapa de Tucumán. Varios aprovecharán estos minutos de fútbol para no perder ritmo futbolístico teniendo en cuenta el largo parate que se viene.

Por su parte, River de Embarcación también llegará a Salta con el mismo once que goleó en las finales a Racing de Ojo de Agua, a pesar de que varios jugadores volvieron a sus respectivos clubes de origen en la Liga del Bermejo.

Se espera una buena concurrencia en el Martearena, ya que la recaudación será para seguir dando una ayuda económica al plantel azulgrana tras el compromiso de la comisión directiva.

Más allá de eso, será una linda oportunidad para los amantes del fútbol para presenciar un encuentro entre dos equipos que prometen ser animadores en los próximos torneos.

Cabe destacar que ambos equipos disputarán el próximo Torneo Regional Amateur a partir del 2019 junto otros ocho equipos salteños, entre ellos Central Norte.

Venta de entradas

Las boleterías del estadio Padre Martearena se habilitarán a partir de las 20 y los precios serán los siguientes: generales $100, seguro y menores $50. La recaudación será para los jugadores.

Por otro lado, la policía de Salta permitirá el ingreso de cotillón e instrumentos musicales.

Los equipos:

S. ANTONIO - RIVER (E)

L. Rodríguez - A. Barroso

P. Luna - C. Añez

L. Velázquez - J. Perales

F. Girón - W. López

R. Villarreal - C. Uro

M. Chiaraviglio - B. Erazo

E. Cáceres - G. Juárez

L. Silveira - E. Cantero

M. Navarro - J. Cáceres

M. Vicedo - L. Rodríguez

P. De Pauli - L. Guevara

DT: M. Martos - DT: R. Miranda

Estadio: Martearena

Árbitro: Ramón Chávez

Hora de inicio: 22