Escándalo en Rosario: escrachan a tres docentes universitarios por presunto acoso sexual y violencia de género

Un grupo de alumnas de la facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) escrachó a tres profesores de la casa de estudios por presunto acoso sexual y violencia de género. La facultad tomó cartas en el asunto y presentó un proyecto que contempla la violencia de género.

El caso trascendió hace unos días, a través de la cuenta de Facebook #Cuéntalo, donde varias alumnas decidieron contar la experiencia que sufren en la cátedra de Taller de Materialidad II y apuntaron contra tres profesores, a quienes se lo responsabiliza de dirigirse de manera grosera hacia las alumnas.

En ese contexto, la vicedecana de la facultad, Ana Valderrama, le confirmó a La Capital que en la Secretaría Jurídica de la facultad existen "dos denuncias concretas" contra dos profesores, mientras que otras "seis acusaciones anónimas" recayeron contra otro profesional, que "está de licencia".

"Qué buen lomo tenés, guacha, nunca te había visto parada, siempre sentada ahí en el banquito"; "Mandame un mail y adjuntame una fotito tuya, así me acuerdo quién sos; pero ojito: una en la que no estés desnuda"; "Cuanto estuve en Italia me quedé enganchado con una escultura del Renacimiento. Vos tenés el mismo cuerpo: pocas tetas, caderas anchas. Pero a mí me gustan así, naturales", son algunas de las frases con las que fueron escrachados los docentes en el muro de Facebook.

No obstante, este colectivo de alumnas, junto al Centro de Estudiantes "CEA" y el acompañamiento de otras agrupaciones, decidió colocar pancartas con los dichos textuales en la paredes y pasillos de la institución educativa, ubicada en la Siberia a modo de visibilizar la cuestión.

A raíz de estas cuestiones, Valderrama indicó que se realizaron campañas de concientización y se presentó un proyecto con perspectiva de género, ya que la Universidad Nacional de Rosario aún no cuenta con un protocolo de esas características. "Como el protocolo de violencia institucional no cuenta con un marco de violencia de género, nosotros presentamos en el Consejo Directivo que prevé mantener distancia entre acusado y acusador. De todos modos, apoyamos desde un primer momento a las alumnas", indicó.

