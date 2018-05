Federal B: cómo sobreviven los clubes a la transición 

Controversia y un malestar general despierta el nuevo Torneo Federal Amateur que pondrá en práctica el Consejo Federal el próximo año.

El fútbol amateur de ascenso tendrá una drástica y polémica transformación con el nuevo formato que comenzará regir desde el 2019.

Las máximas autoridades del Consejo decidieron unificar y eliminar el Federal C y Federal B, dándole vida a una novedosa competencia. Esto significa que dos de los torneos amateurs más populares del país dejaron de existir.

¿Cómo será el nuevo formato de juego? Todos los clubes que pertenecían al Federal B, más los dos recientes ascendidos del Federal C (Villa San Antonio y River de Embarcación), más los campeones de cada Liga, en principio un total de 8 equipos (uno por Liga) participarán de la primera edición del novedoso torneo.

Cuando se refiere a un representante por Liga, el nuevo reglamento marca que todas las ligas afiliadas al Consejo Federal tienen la obligación de tener al menos 10 o más clubes en competencia para acceder a una plaza y 20, o más, para lograr adquirir dos.

Lo particular que tendrá este nuevo campeonato será que, en caso de que un club no logre alcanzar al ascenso, volverá a jugar la Liga local.

La objeción de los clubes fue general, la mayoría de los dirigentes piensa que es altamente perjudicial porque hicieron méritos para estar en otra categoría, sobre todo los recientes campeones del Federal C.

Con este complejo panorama, los clubes salteños sin tener la certeza de conocer cuándo comenzará el “innovador” torneo del próximo año y haciéndole frente a la brusca transición, porque se quedaron sin competencia todo este año, planificaron cómo afrontar la temporada muy perjudicial en lo económico. A continuación la situación de siete clubes que afrontan la inactividad.

Cachorros. El tricolor conducido por Oscar Mendía cuenta con un nutrido plantel y tiene fija su meta final.

“Estamos trabajando casi con los mismo jugadores del Federal B pasado. Tengo un plantel de 35 jugadores, más los que promocioné y los que llegaron a prueba, unos 40”, dijo el DT de Cachorros.

El técnico apuesta fuerte por lograr el título de la Liga. “Vamos a tomar el anual como competencia única, la idea es ganarlo haciendo rotar a los jugadores constantemente”, expresó.

Mendía, en desacuerdo con la reforma y el parate, expuso: “Nos perjudica porque no es lo mismo que se gana en el torneo local que en el anual”. El DT tricolor, también opinó: No estoy de acuerdo con esta reestructuración. Todo el esfuerzo que hicimos está en manos del Consejo Federal, los que ganaron por mérito propio fueron afectados”, concluyó.

Pellegrini .- La apuesta en el adoquinero es diferentes, Federico Acuña, técnico de la primera y coordinador general en las inferiores, explicó: “Este año decidimos que las inferiores tengan más preponderancia, participamos en el Regional y significa un gasto importante. La idea es formar a los chicos para que el año que viene tengan su lugar en primera, acompañados de algunos jugadores de experiencia”.

El plantel que participó del último Federal B quedó prácticamente desmantelado.

El reestructuración no es positiva para Fede Acuña, quien opinó: “Analizaría varios aspectos, en el deportivo se hizo un retroceso importante porque se ascendió para volver a jugar a la Liga. En lo económico es lo más acertado, los clubes están casi fundidos”.

Atl. Mitre .- Blanca Chacon Dorr, presidenta del ciclón del San Bernardo, junto a sus pares, le apuntaron al torneo anual liguista. “Por ahora estamos avocados a la tarea que es el torneo local, inferiores y la escuelita de fútbol”, explicó la mandataria, con respeto al proyecto que se armó para afrontar el parate.

“En un planteo de espera dispusimos jugar con valores del club, excepto Carabajal y el Mudo Barrionuevo, esa idea surgió para poder descomprimir al grupo. La idea es seguir fogueando a los chicos que estaban en el plantel del Federal B. Es más que nada a corto plazo lo que estamos ejecutando”, puntualizó Chacon Dorr.

La mandataria Mitre tiene la intención de volver a contar con los servicios de Sergio Albornoz, ya que está muy conforme con su trabajo.

Por último, Blanca Chacon Dorr, se refirió a la parte económica: “El parate benefició para ponerse al día, fueron cinco años de participación sin interrupción. Ahora de a poco estamos estabilizando y ordenando económicamente el club”.

Camioneros Argentinos .- Jorge Guaymás, vicepresidente de la institución, no le teme al cambio, dejó los lamentos de lado y consideró: “Debemos demostrar que estamos preparados para las políticas que se decidan”.

Para el dirigente de Camioneros, lo mejor para combatir la inactividad es “fortalecer todas las inferiores”. El estar fuera de competencia “aliviana un poco las cosas porque no tenemos esos gastos que demanda el Federal B, eso nos da un respiro para poder invertir en lo chicos, eso que tanto criticamos ahora tenemos la oportunidad de hacerlo”, recalcó.

En la cabeza de las máximas autoridades de la fusión esta repatriar a Gustavo Módica, quien en la actualidad está vinculado con Juventud Antoniana. “La prioridad la tiene él, sino construiremos, acompañado de su visión, un buen cuerpo técnico”, anticipó Guaymás.

Independiente (HY) .- En Hipólito Yrigoyen aguardan expectantes una resolución de Conejo Federal y a su vez apuesta por mejorar el trabajo en sus divisiones inferiores. “No sabemos que nos deparará el Consejo Federal, mientras tanto contratamos a Matías Arnedo como coordinador general de inferiores. Es un técnico con experiencia que trabajó con Popeye Herrera en Costa Rica”, dijo Diego Del Castaño, presidente de Independiente.

El titular del rojo tiene presente como procederán en caso que se juegue un torneo de transición: “Si hay ascenso participaríamos, caso contrario no lo haríamos”.

Dep. Tabacal .- Walter Herrera, técnico del trapiche, proyecto como meta final quedarse con el torneo local. “Vamos a tratar de ganarla, desde que Tabacal esta en el Federal B, en la Liga del Bermejo jugamos con el Sub 17, aspiramos a hacer un buen trabajo y salir campeones”, reveló el entrenador.

Herrera reforzó el plantel con jugadores de experiencia, llegaron Fabricio Reyes, Lupa Alvarez y Alvaro Lozano, entre otros. “Los jugadores que vinieron saben que es un torneo de liga y no cobran un sueldo alto”, expresó el DT de Tabacal.

La larga inactividad que tendrán que afrontar es muy perjudicial: “Este parate fue negativo, estamos trabajando en un proyecto para crecer”, opinó Walter Herrera quien a su vez destacó: “se jerarquiza la Liga de origen, vuelve a tener una fuerte competencia”.

Progreso (RdF) .- Con Fabricio Agüero como nuevo presidente del club de Rosario de la Frontera, la postura que se adoptó fue “tratar de darle rodaje a los chicos, el anual de Rosario será uno de los más fuertes de los últimos años, hay equipo que se reforzaron muy bien caso Vialidad, trajo a Puntano, Ortega y Maxi Padilla”, comentó el titular.

Con un plantel totalmente desarmado y la espera de conocer como se jugará el próximo torneo, el parate es altamente positivo en no económico para Agüero: “Nos permite trabajar para pagar las deudas que quedaron, rearmarnos y afrontar el torneo que vendrá. En la parte deportiva no es bueno para los jugadores porque no tiene una entrada de plata”.