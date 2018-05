Se labraron solo diez actas a comerciantes que sacaron basura

La mayoría cumplió y no puso los residuos ayer a la calle. En 2017, para esta fecha se labraron 24 actas de infracción. Las multas pueden superar los 15 mil pesos.

Diez actas de infracción se labraron en las últimas horas a comerciantes que sacaron la basura a las calles céntricas violando la ordenanza 15.415 que prohíbe hacerlo cada 1 de mayo.

En 2017, durante la misma fecha se multaron a 24 locales, es decir, 14 más que ahora, según estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta.

Ayer por la mañana, en las peatonales y calles aledañas no se observaban bolsas de basura. Prácticamente todos los comerciantes guardaron sus desechos.

"Como estaba previsto, por el feriado del Día del Trabajador, no hubo recolección de residuos y nosotros, con el cuerpo de inspectores, previamente hicimos un trabajo de notificación casi puerta a puerta, con volantes, mediante redes sociales y partes de prensa para informar masivamente a los comerciantes del área céntrica que durante esta fecha no se prestaba el servicio de recolección domiciliaria de basura y que no debían sacar sus bolsas a la calle", dijo a El Tribuno el secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta, Gastón Galíndez.

"Las estadísticas no pueden ser 100 por ciento positivas, pero son mejores que años anteriores. Hasta ahora tenemos 10 actas de comprobación a comerciantes y el año pasado se habían labrado 24", remarcó.

Sobre las sanciones labradas en las últimas horas, Galíndez aseguró que "no van a tener ningún lugar a dudas. Las actas de infracción pasarán al Tribunal de Faltas y los infractores tendrán cinco días para hacer sus descargos".

En el proceso, se evalúa si los señalados son reincidentes y también tienen derecho a ejercer su defensa.

El magistrado dictamina si corresponde la multa, el monto o sanción que corresponda por infringir la ordenanza de gestión integral de residuos urbanos (GIRU) que tiene como objetivo la regulación de los procedimientos dentro del ámbito de la ciudad y los Códigos de Protección Ambiental (5.941) y el Código de Prevención del Dengue (13.652).

"No les quedarán muchos argumentos (a los infractores) porque es clave el trabajo de los inspectores y fundamentalmente hay hechos plasmados en imágenes y publicaciones en las redes sociales", agregó Galíndez.

Uno de los casos fue el de un supermercado mayorista en la zona de la avenida Arenales "en el que habían dos tachos rebasando de basura", puntualizó.

Si el Tribunal de Faltas hace lugar a las multas, algunos de los infractores tendrían que abonar alrededor de 15 mil pesos, aunque "la nueva ordenanza también contempla la posibilidad de clausuras el local comercial si el propietario llega a ser reiterativo en este accionar", destacó Galíndez.

Otros casos fueron los de una pollería, un bar sobre la calle Necochea y un cotillón sobre la calle Pellegrini, que podrían ser reincidentes.

"Ha sucedido anteriormente que los comerciantes preferían pagar las multas pero que no trascendieran sus nombres. Hoy informamos las estadísticas pero luego, cuando el Tribunal imponga las multas, se podrá decir quienes fueron los que no mantuvieron la higiene de la ciudad", finalizó.

Trabajo de los inspectores

Los inspectores comenzaron los controles el lunes, a las 21, y los prolongaron hasta las 6 de ayer en un primer turno y luego desde las 7 hasta las 14.

"Realmente el centro estaba limpio. Había muy poca cantidad de residuos, en comparación con años anteriores. Aunque hay reincidentes, la mayoría de los comerciantes tomó conciencia o tal vez son hijos del rigor por temor a las multas ", explicó el director de Sanidad Ambiental y Prevención, Walter Gramajo.

"Nosotros no queremos hacer actas porque no sirve ya que la basura sigue en la calle. El objetivo es que la gente tome conciencia, proteja al medio ambiente y mantenga la higiene de la ciudad", culminó el funcionario.

.