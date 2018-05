Se burló de un joven llamandolo “Popeye” y recibió una emotiva lección de moral 

Un joven publicó en su Facebook una foto donde se burlaba del uniforme de un integrante de la Armada Argentina tratándolo de "Popeye el Marino". El agredido le respondió con un duro y emotivo mensaje: "Yo a los míos los vi llorar cuando me dieron ese uniforme".

La emotiva respuestas:

"Ahí va otro bobo queriendo mofarse de mí. Yo lo vi sacando fotitos pensando que no me di cuenta. Lo que pasa que no todos estamos hechos para quedarnos de lunes a lunes en una esquina vagando, el se cree que el gil soy yo. Popeye la viene peleando hace un año y medio para tener ese uniforme. Popeye no necesita de una vícera o una chomba turra para ser de barrio. La vida da vueltas. Yo me río de vos, de tu falta de educación, pobres tus viejos, tener por hijo a un tipo tan decerebrado. Yo a los míos los vi llorar de orgullo cuando me dieron ese uniforme. Dios te bendiga". "El país necesita menos como vos, baby face".