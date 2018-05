Central Norte se lo dio vuelta a la villa

Se cerró la quinta fecha del torneo Anual con el encuentro entre San Antonio y Central Norte.

En un atractivo encuentro disputado en el estadio de San Martín, el cuervo se quedó con el triunfo por 2 a 1 frente a la villa, lo que significó el primer triunfo en el torneo del azabache con Cristian “Lula” Zurita como director técnico.

Tras un primer tiempo parejo en el cual ninguno de los dos pudo romper el marcador, en el complemento, San Antonio se puso en ventaja a los 16’ por intermedio de Mauricio Rojas, pero los chicos azabaches no bajaron los brazos y a los 22’ Alejo Olazo conquistó el empate para Central Norte. Lejos de bajar la intensidad, el equipo de Zurita fue en busca del triunfo hasta que a los 35’ Benjamín Jurado decretó el segundo para el cuervo que se aferró a su primera victoria, ya que en el final terminó jugando con nueve hombres por las expulsiones de Nicolás Laguna y Rodrigo Moriñigo.

Cabe destacar que San Antonio jugó con mayoría de suplentes y que solo Farid Aguierre, Luis Colque y Facundo Botelli, quienes integraron el plantel campeón del Federal C, fueron titulares frente a Central Norte.

Próxima fecha de clásico

En la sexta habrá un duelo especial, ya que se enfrentarán Central Norte y Juventud Antoniana en el estadio Dr. Luis Güemes.

La fecha también tendrá estos encuentros: San Francisco vs. Sanidad; Peñarol vs. Villa Primavera; Atlético Salta vs. San Antonio; Mitre vs. Deportivo Atlas; Cachorros vs. Camioneros; Deportivo Unión vs. Libertad y Gimnasia y Tiro vs. Deportivo Atlas.