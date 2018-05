Los Cachorros no afloja y sigue firme en la cima

Los Cachorros sigue firme como único líder del torneo Anual de la Liga, tras la disputa de la séptima fecha del certamen local. Ayer el tricolor dio cuenta de Libertad por 2 a 0, con goles convertidos por el “Pato” Luna y Lucero.

Cachorros, de esta forma, uno de los pocos invictos que queda en el torneo, logró reunir 16 puntos, cuatro más que Gimnasia y Tiro, que tuvo fecha libre, y Sanidad. Precisamente, los enfermeros no supieron cómo revertir el mal resultado frente a San Martín y fueron vencidos por 1 a 0; el tanto del ganador fue obra de Pablo Casas.

En otro partido vibrante por la cantidad de goles que se marcaron, Camioneros Argentinos del Norte y Atlético Mitre terminaron 5 a 5. Gabriel Yapura (3), Roque Yáñez y Vicente Tito marcaron los tantos del camión; mientras que Gustavo Barrionuevo, Facundo Alcoba, Daniel Diez, Leonel Ramírez y Mauricio Helguero convirtieron para el ciclón.

A su vez, Juventud Antoniana, con anotaciones de Leonardo Villa (3), Ricardo Gómez y Gabriel Kelly, derrotó por 5 a 1, a Atlético Salta. El santo con esta victoria pasó a ocupar el cuarto lugar en las posiciones, con 11 puntos.

Mientras, en partido que jugaron en el Gigante del Norte, Atlético Peñarol y la villa San Antonio finalizó con una igualdad en un gol. Mauro Mogro, quien luego se iría expulsado, puso en ventaja al mirasol y cerca del final, a través de Leonardo Silveira y de tiro penal, la villa pudo llegar el empate final.

Villa Primavera logró conseguir el segundo triunfo en el campeonato a expensas de San Francisco, que lo superó por 3 a 1. Emanuel Correa, en dos oportunidades, y José López, los autores de los goles del gallito; descontó Sebastián Valdiviezo.

Por su parte, Atlético Pellegrini también intenta continuar por buena senda, ya que venció a Deportivo Unión por 4 a 1. Julián López, Rodrigo Guerra, Leonel Ledesma y Alejandro Gerónimo se hicieron presente en el marcador para el adoquinero, que mejoró su ubicación en la tabla.

El sábado por la noche Central le ganó a Atlas por 4 a 2.

Equipos J G E P GF GC Pts.

Los Cachorros 6 5 1 0 15 5 16

Gimnasia 4 4 0 0 15 1 12

Atl. Sanidad 4 4 0 1 16 5 12

Juventud 6 3 2 1 17 8 11

Mitre 5 3 1 1 13 10 10

San Martín 5 3 0 2 8 7 9

Peñarol 5 2 2 1 9 6 8

Primavera 6 2 2 2 12 8 8

C. Norte 5 2 2 1 8 8 8

Camioneros 6 1 4 1 13 12 7

Pellegrini 4 2 1 1 7 7 7

Libertad 6 1 2 3 3 10 4

San Antonio 5 1 1 3 9 9 4

Atl. Salta 5 1 0 4 7 22 3

S. Francisco 4 0 0 4 3 11 0

Dep. Atlas 4 0 0 4 2 12 0

Dep. Unión 4 0 0 4 2 17 0

La que viene (octava fecha)

S. Martín vs. Primavera, S. Francisco vs. S. Antonio, Peñarol vs. Juventud, Salta vs. Atlas, C. Norte vs. Camioneros, Mitre vs. Libertad, Cachorros vs. Pellegrini, Unión vs. Gimnasia. Libre: Sanidad.