Salta Basket y Ferro se juegan la permanencia

A matar o morir. A Salta Bas­ket no le queda otra alternativa que romper una racha negativa de visitante y vencer a Ferro Carril Oeste para quedarse en la Liga Nacional, la máxima ca­tegoría que la disciplina. El encuentro se jugará esta noche, a las 21, en Caballito, y por ahora la serie está igualada 2 a 2. Será televisado por la señal de cable TyC Sports y por la aplicación de Salta Deportes.

Los dos equipos con los peores promedios de la temporada llegaron al play-out que se disputa al mejor de cinco partidos para mantener su lugar en la Liga Nacional, mientras que el perdedor desembarcará en el ex Torneo Nacional de Ascenso (actual Liga Argentina).

Por ese motivo, con el cuchillo entre los dientes, verdolagas e infernales supieron aprovechar sus compromisos como locales, y tanto Ferro como Salta Basket se impusieron en esa condición.

Con el 2 a 2 parcial, esta noche se define el cruce en la casa de los verdolagas, porque estos obtuvieron la ventaja deportiva tras culminar penúltimos en la tabla de posiciones (Salta Basket finalizó en el último lugar).

La serie comenzó a favor de Ferro, con un claro 82 a 69 en el estadio Héctor Etchart de Caballito, el miércoles 9 de este mes.

El viernes 11 ambos equipos volvieron a enfrentarse, también en Capital Federal, donde Ferro volvió a quedarse con el triunfo, esta vez fue 88 a 69, y quedó a un triunfo de mantener la categoría.

La señal de TyC Sports decidió transmitir el tercer juego, donde los verdolagas podían conseguir la salvación si es que lograban ganar en el estadio Delmi, pero los infernales lograron una gran victoria, por 102 a 95 y tuvieron una chance más.

El viernes 18 se disputó el cuarto juego entre ambos conjuntos, otra vez en el polideportivo ubicado en Ibazeta y esquina O’ Higgins. Ferro llevó la ventaja durante gran parte del partido, pero sin ningún tipo de margen de error, los representantes salteños lograron dar vuelta el marcador y se quedaron con un triunfazo por 87 a 83, para lograr igualar la serie y llegar al duelo de esta noche con la misma opción que su rival.

El duelo no será nada sencillo, teniendo en cuenta que Salta Basket visitó ya tres veces el estadio Héctor Etchart y siempre cayó derrotado (dos en esta serie de play-out y una vez por la fase regular).

Sin embargo, con su capitán Diego Gerbaudo completamente recuperado, más el gran nivel de Ricky Harris y Pablo Espinoza, los infernales buscarán la hazaña y lograr revertir el marcador para seguir en la máxima categoría, plaza que canjeó con Libertad de Sunchales el año pasado.

¿Qué pasa si pierde?

Una de las posibilidades del juego de esta noche es que Salta Basket pierda el encuentro ante Ferro y en caso de cerrar 3-2 abajo en la serie, en principio descenderá a la Liga Argentina, pero aún existe una posibilidad que el equipo mantenga la categoría. Según pudo saber El Tribuno, la Asociación de Clubes está muy conforme con la plaza salteña y podría invitar a los infernales para la temporada 2018/19.