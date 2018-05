Con el pan a $60 se agudiza la crisis de las panaderías

A partir de hoy el precio del kilo de pan "chanchito" ya cuesta 60 pesos. Así lo informaron desde la cámara que nuclea a los comerciantes del sector. "Esto es resultado de un combo de situaciones", dijo el líder de la Cámara de Panaderos de Salta, Martín Petrocelli.

Sucede que en menos de 5 meses la bolsa de harina de 50 kilos sufrió un aumento de un 300 por ciento. De 270 pesos que costaba en diciembre se fue a 750 en la última semana.

También aumentó el azúcar, los huevos, los dulces y las esencias que se utilizan de materia prima. Para rematar la situación aumentaron las tarifas de luz, agua y gas. Peor es para los comercios que alquilan.

Como en una película de terror, el miedo no termina nunca. La inestabilidad de las últimas semanas en el precio del dólar afectó también al sector. Sucede que el trigo es un commodities que se paga en moneda norteamericana, y los empresarios, que siempre especulan con todo, prefirieron guardar las bolsas y acomodar los precios a cambio. Eso hizo que los panaderos no tengan harina en las últimas semanas.

Todo ese "combo" -señaló Petrocelli- origina el aumento del 20 por ciento que comienza a correr a partir de hoy. Lo peor es que nadie aventura hasta cuándo podrán seguir con los nuevos precios.

"No sabemos hasta cuándo va a costar así (el pan) porque no tenemos estructura de costos. No sabemos a cuánto vamos a vender porque no sabemos a cuánto vamos a tener que reponer los insumos básicos. Entonces por ahora nos vamos a 60 pesos el kilo de pan", dijo el presidente que aglutina a más de la mitad de los panaderos de Salta capital.

En el escenario hay dos variantes. Cuando el Gobierno nacional dice que ya pasó la "turbulencia" cambiaria, cada semana abre con un lunes de incertidumbre por el precio del dólar. Hay quienes dicen que el dólar no afecta a quienes no ven un billete verde en su vida; sin embargo el pan se mueve al ritmo del dólar. El otro factor es la enorme cantidad de panaderías en situación de irregularidad que "arrinconan" a los que pagan todos los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Sumando las asociadas y las irregulares superan las 500. Hace menos de un año habían casi 700 y se calcula que en ese período de tiempo cerraron un 20 por ciento.

En tanto, la Cámara de Panaderos ya está en diálogo con los sindicatos por una situación de crisis en el sector. "Los panaderos estamos en el horno", calificó Petrocelli. "Si seguimos de esta manera van a seguir cerrando comercios que tienen al menos 5 empleados de promedio", dijo. Con más de 250 panadería asociadas habla de casi 1.300 empleos en peligro.