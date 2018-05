La oposición en el Senado busca dictamen al proyecto para retrotraer tarifas

El proyecto propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1 de noviembre de 2017 y establece que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios. Los gobernadores, en tanto, decidieron no asistir al plenario pese a que fueron invitados formalmente.

El proyecto de ley que impulsa la oposición para retrotraer las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 será debatido hoy en una reunión plenaria de comisiones a la que no asistirá ninguno de los gobernadores invitados, por lo que el peronismo ya anunció que firmará dictamen para llevarlo al recinto el próximo 30 de mayo.

La reunión se hace en el Salón Illia del Palacio Legislativo donde se reunirán los integrantes de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles para discutir el expediente ya aprobado por Diputados, según publicó Ambito Financiero.

El proyecto que impulsa el peronismo propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al 1 de noviembre de 2017 y establece que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios. El costo fiscal, según estudios preliminares de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ascendería a casi 80 mil millones de pesos menos, tanto para las arcas nacionales como para las de las provincias.

El peronismo, a través del jefe de la bancada del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, anticipó hoy que firmará dictamen mañana una vez que termine la reunión de comisiones.

"No hay propuesta alternativa del gobierno nacional, así que ratificamos nuestro planteo del miércoles pasado y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados", anunció el rionegrino.

El oficialismo, no obstante, ratificó para la comisión la presencia de representantes de CAMMESA, el ENRE, ADEERA y el Enargas.

Ausencia de los gobernadores

Los gobernadores, en tanto, decidieron no asistir al plenario pese a que fueron invitados formalmente. De hecho, el peronista cordobés Juan Schiaretti, tras anunciar que no asistirá por cuestiones de agenda, propuso que el Congreso eliminara el IVA de las tarifas "temporalmente". Otros gobernadores que declinaron la invitación fueron los oficialistas Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy) y el peronista Carlos Verna (La Pampa): el resto no respondió.

El único que respondió afirmativamente el convite, pero que no asistirá, será Juan Manuel Urtubey, quien enviará en su lugar al presidente de la empresa de energía de su provincia.

Mientras, el oficialismo recibió, a última hora de ayer, al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para que brinde informes sobre la política tarifaria del gobierno nacional.

El ministro mantuvo un encuentro con el interbloque que encabeza el formoseño Luis Naidenoff, en las oficinas del bloque radical, en el segundo piso del Palacio Legislativo, durante casi dos horas.

La reunión fue requerida por integrantes de Cambiemos para conocer la gradualidad de los aumentos tarifarios.

Además, el funcionario informó sobre el costo fiscal del proyecto que impulsa el peronismo en conjunto con el kirchnerismo.

Sin embargo, fuentes del macrismo reconocieron que, pese a que intentarán bloquear la firma del dictamen, el peronismo tiene los números suficientes para lograr llevar el despacho al recinto de sesiones, lo que podría ocurrir el miércoles 30 de mayo.