Urtubey aseguró que el proyecto para retrotraer el aumento de tarifas no sirve

El gobernador Juan Manuel Urtubey, señaló hoy que el proyecto para morigerar los aumentos de tarifas que tiene media sanción de la Cámara de Diputados "no sirve" y afirmó que le planteó al presidente Mauricio Macri, con quien se reunió ayer, una iniciativa "alternativa".

"Claramente, como está el proyecto no sirve. Este tipo de medidas no ayudan mucho", afirmó Urtubey en diálogo con radio Mitre, al referirse al proyecto opositor sobre tarifas que avanza en la Cámara baja.

"Propuse una alternativa vinculada a que tanto la Nación como las provincias nos hagamos cargo de parte de lo que significa trabajar en la red de las tarifas, esto es bajar el IVA a la mitad. El otro punto es que Edenor, Edesur y Aysa pasen a Ciudad y provincia de Buenos Aires, para que sea cada una de las jurisdicciones la que regule esas situaciones cada vez que haya que discutirlas", resumió su propuesta el gobernador salteño.

Urtubey consideró "una injusticia que nacionalicemos la discusión de una porción de la Argentina, por más que sean muchos en Ciudad o en la provincia de Buenos Aires".

Al explicar su propuesta, el gobernador indicó: "La lógica es que, tanto el jefe de gobierno como la gobernadora, deben discutir estas políticas como las discutimos cada gobernador en cada provincia argentina, porque generación y transporte están regulados federalmente".

Para el mandatario provincial, "es mejor esto que el proyecto de Diputados" porque "en términos del ejercicio de este año, es neutro", lo definió como "un esfuerzo fiscal, porque dejamos de ganar más recaudación", pero subrayó: "Si queremos hacer un esfuerzo para bajar las tarifas, hagámoslo en la composición impositiva".

Ayer por la tarde, Urtubey se reunió con Macri en la Casa Rosada. Tras el encuentro, afirmó que está a favor de "un gran acuerdo nacional que genere las condiciones para Argentina sea realmente competitiva", pero reclamó que "no sea la obra pública la variable de ajuste" para achicar el déficit fiscal.

Al profundizar sobre la cumbre con el Presidente, señaló que hablaron del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Me planteó el Presidente que, a diferencia de otras épocas, en las que el Fondo planteaba programas, el programa lo tenemos que hacer nosotros. Debemos sentarnos Nación y provincias para ordenar la cuestión fiscal de la Argentina", comentó.

"Nos plantearon sentarnos con los gobernadores, con dirigentes sindicales, empresarios, para discutir de qué manera colaboramos en el armado del presupuesto 2019. Vamos a ayudar en este sentido", concluyó el gobernador.