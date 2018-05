Un empresario mató a balazos a uno de los ladrones que entraron en su casa

El sonido de la alarma interrumpió el sueño de la familia. El dueño de casa, un empresario textil de 67 años, no dudó y buscó su pistola 9mm de la que es legítimo usuario. Estaba convencido de que no había sido una falsa señal y que habían entrado ladrones. No se equivocó. Los delincuentes estaban a pocos metros de la habitación matrimonial y él llegó a observar que uno portaba un arma. Nunca supo que era una réplica. Entonces, cuando tuvo la oportunidad disparó. Cuatro veces gatilló. Mató a uno de los asaltantes e hirió a otro, según publicó La Nación.

Este episodio ocurrido en San Martín y revivió la discusión sobre los alcances de la legítima defensa en hechos de inseguridad. El hecho fue registrado 48 horas después de que en el barrio de Balvanera dos bailarinas persiguieran en un automóvil a dos motochorros que le acababan de robar el teléfono celular. La moto de los ladrones chocó contra un auto estacionado y murió uno de los asaltantes, mientras que su cómplice sufrió graves heridas. La conductora, que recuperó la libertad, fue indagada por exceso en la legítima defensa.

El empresario no fue detenido

La reacción del empresario textil sucedió en horas de la madrugada de ayer en Lacroze al 600 en Villa Ballester. El empresario, cuya identidad fue preservada para protegerlo de posibles venganzas, no fue detenido. La Justicia consideró que se trató de un acto de legítima defensa. No hubo dudas y la causa terminará archivada. Así lo informaron fuentes judiciales. El dueño de casa nunca estuvo detenido.

"Se trató de un acto de legítima defensa privilegiada porque la víctima estaba en su casa. No hay ninguna duda", explicó un funcionario judicial.

Lo que no sabía el empresario textil es que habían sido seis los delincuentes que ingresaron en la propiedad. "Llamó la atención la cantidad de ladrones para robar en una casa. A veces la planificación delictiva es absurda", explicaron las fuentes judiciales.

Según fuentes policiales, el delincuente muerto fue encontrado boca abajo en el pasillo que comunica con la habitación matrimonial. "El arma estaba debajo del cadáver. Se trataba de una réplica", explicaron las fuentes judiciales consultadas.