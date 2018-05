Estudiantesde ingeniería civil ya se la "veían venir"

La resolución 1.254 del Ministerio de Educación de la Nación sigue generando polémica. La medida tuvo un amplio rechazo entre los colegios profesionales y el sector estudiantil, al considerar que limita el campo laboral específico de las profesiones universitarias consideradas de interés público. El nuevo marco normativo reduce las competencias exclusivas de 37 carreras universitarias, pero principalmente, abarca a las ingenierías, a los arquitectos, entre otras profesiones.

El Tribuno dialogó con Dafne Guardatti, estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y además es colaboradora de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, quien expresó que los alumnos a esta resolución ministerial "ya se la veían venir".

"Hace años que se viene peleando el tema de las incumbencias. Desde la carrera se están moviendo mucho a nivel nacional y todas las universidades están haciendo actividades en conjunto por esto. De alguna manera, lamentablemente ya lo veíamos venir", expresó.

La alumna también señaló que era obvio que iba a pasar esto, más con una carrera como ingeniaría civil que es muy amplia. "El problema que veo es sobre la actividad reservada y cuál es el alcance del título, dónde podemos compartir actividades con las otras profesiones", comentó.

Guardatti recordó el problema que tuvieron los ingenieros con el tema de las mensuras donde había intereses compartidos con los agrimensores, y explicó que los ingenieros que se recibieron antes del 2014 podían hacer mensuras, mientras que los que se recibieron después ya no pueden. "En ingeniería civil ya nos quitaron esa parte de la incumbencia. Antes estábamos habilitados para hacer las mensuras, porque teníamos un año de topografía", agregó.

Dentro del plan de acción, la estudiante de ingeniería comentó que los integrantes de la asociación hicieron reuniones con el Copaipa y autoridades de la facultad para que después de la segunda semana de junio se informe si esto representa un problema o no. "Lo que se peleaba el año pasado es cómo están marcadas las incumbencias del título. En otras carreras está superdetallado. En ingeniería las incumbencias están redactadas muy light, en forma genérica, por eso tenemos problemas", explicó Dafne Guardatti.

Y agregó: "Hay carreras que son más especificas y le quieren sacar a las más abarcativas, no quieren compartir actividades reservadas. No hay necesidad de que todo sea una actividad reservada no me parece grave, pero sí es para agarrarlo con pinzas por el tema de las incumbencias".

Cristian Nava es estudiante de ingeniaría química y vicepresidente del centro de estudiantes de ingeniería de la UNSa. "Para lo difícil que es la carrera me parece que está mal que le saquen las incumbencias, en la UNSa los que se reciben en ingeniería civil son muy pocos y para los que entran quedan más marcados", dijo.

El estudiante agregó que "no es lo mismo que en otras profesiones, por eso no me parece justo en ese sentido. Desde el centro de estudiantes de ingeniería vamos a ayudar en lo que haga falta a la Asociación de Ingeniería Civil que es la que está llevando adelante ese tema".

Prone: “Hay errores de interpretación”

Pablo Prone, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), consideró que “hay errores de interpretación” de la resolución 1254/18 del Ministerio de Educación de la Nación, que regula las actividades reservadas a cada profesión de las carreras agrupadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior.

“La resolución distingue cuáles son los alcances del título y cuáles son las actividades reservadas exclusivamente, pero todo el mundo interpreta que le están quitando actividades reservadas al título”, expresó el directivo.

Pablo Prone expresó que la preocupación que existe es sobre los alcances del título, que tienen que ver con aquellas cosas propias del título y que pueden generar un problema directo en la sociedad. “Lo que se quiere distinguir entre lo que es una actividad profesional reservada al título (incumbencias) y un alcance de título. En la resolución no está escrito el alcance, sino que solamente están escritas las que son actividades profesionales reservadas al título que pasaron de 4 a las 20 que había antes”, detalló el decano de la facultad de arquitectura.

Pablo Prone acotó que desde la universidad están a la espera de que el Ministerio de Educación de la Nación emita un comunicado para aclarar el tema. “Es como que faltaría que todo lo otro también esté escrito en la resolución y estén discriminadas esas dos cosas, pero creo que hay errores de interpretación”, dijo.