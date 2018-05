Diego Simonet, un gran campeón y con el aliento desde Cachi

Diego Simonet comandó al Montpellier de Francia a la victoria por 32-26 sobre Nantes francés, por lo cual recibió el premio MVP al mejor jugador de la final de la Liga de Campeones de Europa de handball, que se llevó a cabo en el Lanxess Arena de Colonia, Alemania. El jugador argentino ahora se sumará al seleccionado que participará en los Odesur y que está trabajando en Cachi desde el sábado.

Además de ser el cerebro y el talento del equipo campeón, el jugador argentino fue el máximo anotar del partido decisivo con 6 tantos.

El Chino, que ya había hecho historia al convertirse en el primer argentino en jugar la final de la Champions League, escribió su nombre en las páginas doradas del deporte nacional al conquistar el título del torneo más importante del mundo del balonmano.

A pesar de no haber jugado un gran partido, Simonet había sido determinante en el partido de semifinales ante el Vardar macedonio, que defendía el título, cuando marcó el gol del pase a la final a falta de 20 segundos.

Simonet convirtió tres goles importantísimos en los minutos decisivos de la final para que su equipo se acerque al titulo, desatando la alegría en su papá Luis, su mamá Alicia y su novia, quien esta embarazada y le va a dar a su primer hijo, presentes en el estadio.

Los integrantes de la Selección que realizan la pretemporada en Cachi: Leonel Maciel, Juan Bar, Parker James, Federico Fernández, Ignacio Pizarro, Nicolás Bonano, Guillermo Fuscher, Pablo Simonet, Sebastián Simonet, Federico Vieyra, Federico Pizarro, Pablo Vainstein, Santiago Baronetto, Gonzalo Carou, Lucas Moscariello y Gastón Mouriño.



Pero el “Chino” no solo fue clave en la final, también lo fue en el camino hacia Colonia, en el cual “Mompe” consiguió resultados sorprendentes y tuvo que atravesar momentos agridulces como enfrentar y eliminar al Ademar León español, donde juegan sus compañeros de selección su hermano mayor, Sebastián, Gonzalo Carou y Federico Vieyra.

Asimismo, el jugador surgido en SAG Villa Ballester fue el autor del gol que permitió al conjunto francés eliminar en los octavos de final al poderoso Barcelona, quien era uno de los máximos candidatos al título, y luego tuvo un gran aporte ante el Flensburg alemán en cuartos de final.

Luego del encuentro, los fanáticos -mediante la aplicación oficial del torneo- reconocieron el gran partido del argentino y lo eligieron como el MVP, con lo cual ratificó ser el mejor jugador de la historia del handball argentino.

"No lo puedo creer. Mi historia es como la de otros argentinos que nos fuimos del país al exterior para competir y mejorar", comentó el jugador a DeporTV.

Ahora no habrá descanso para el talentoso central albiceleste, que en las próximas horas se sumará al plantel de “Los Gladiadores”, que lo estuvieron alentando desde la concentración salteña, directamente en Cochabamba para los Juegos Odesur 2018.