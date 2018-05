¿Por qué se retira el famoso youtuber ElRubius?

Rubén Doblas, ElRubius, se marcha de YouTube durante un tiempo. Así lo ha anunciado en su canal con un vídeo, en el que se sincera y explica a sus seguidores el motivo de la difícil decisión. La presión de mantener el canal –el youtuber más seguido de España ya roza los 30 millones de seguidores tras siete años de subir vídeos ininterrumpidamente- y sus demás proyectos le han llevado a una difícil situación personal de ansiedad y estrés en la que, incluso confiesa, a veces le ha costado respirar ante la cámara durante sus populares directos. Por eso, ha decidido tomarse un tiempo.

“Hacer vídeos es lo que más me gusta del mundo pero cada vez me está costando más ser yo mismo y ponerme delante de la cámara y dar el 100% de mí, por eso creo que voy a necesitar un tiempo para verlo desde fuera y ver como puedo seguir siendo yo mismo en el canal pero sin perder la cabeza”, ha sentenciado.

Me voy a dar un tiempo es el nombre del vídeo en el que ElRubiusexplica “algunos de los problemas” que ha tenido últimamente. “Ya sabéis que soy una montaña rusa de emociones y que lo intento tapar todo siempre con humor, y que tengo rachas buenas y malas”, advierte, para añadir que “últimamente no me estoy encontrando muy bien”.

El youtuber explica su dificultad “para ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos” ya que “cada vez siento más y más presión y me pongo más nervioso y me cuesta más respirar, me dan bajones y en algunos directos he tenido que acabar súper pronto porque sentía que me desmayaba por los nervios de intentar ser la mejor versión de mí”.

Mi gordo y yo, La Pelicula. Una publicación compartida de el rubius WTF (@elrubiuswtf) el 18 May, 2018 a las 3:50 PDT

ElRubius explica en sus siete minutos de vídeo que “esto me lleva pasando el último año y ha ido a más”, añadiendo que fue al médico y que éste le dijo que le iba a hacer unas pruebas “pero que seguramente tenía un estrés y una ansiedad del copón”. “Creo que es algo que llevo arrastrando todos estos años y cada vez ha ido a más, cada vez tener más presión, cada vez más gente opinando sobre ti cosas buenas y cosas malas; cada vez hago cosas más grandes y cada vez intento hacerlo lo mejor posible”, resume para explicar el origen de la actual situación.

“Cada vez me costaba más respirar, me sentía peor, notaba cosquilleos en las manos y notaba cómo se me dormían, la presión ha ido aumentando y al final mi cabeza ha dicho ‘para Rubius’”, ha relatado para concluir que “estoy luchando con estos demonios en mi cabeza y creo que lo que me hace falta es irme una temporada y desconectar un poco de todo esto”.

(ノ◕ヮ◕)ノ🍦 Una publicación compartida de el rubius WTF (@elrubiuswtf) el 18 Abr, 2018 a las 11:58 PDT

El youtuber afirma que seguirá activo principalmente en Instagram, quizá también en Twitter, y que a lo mejor subirá algún vídeo puntual a YouTube, pero su intención es centrarse en “el proyecto de mis sueños”, el anime de Virtual Hero, que se estrenará después del verano. El youtuber concluye con una petición a sus seguidores: “Agradezco de verdad todas las cosas bonitas que me decís y me mandáis. Seguid haciéndolo por favor, porque eso me alegra un montón todos los días”.