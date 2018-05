Jorge Rial rompió el silencio: "Me dio vergüenza ver a mi hija Morena haciendo una carnicería que no comparto"

"Elegí ser esclavo de mis silencios y verdugo de mis palabras. A veces, las palabras son inconvenientes, hay que saber medirlas y distribuirlas, no es fácil", comenzó este lunes Jorge Rial, que regresó a Intrusos después de unos días de vacaciones con su novia, Romina Pereiro. El conductor se tomó varios minutos para hablar de la crisis que vive su familia y que estalló mediáticamente estos días. Dijo que Morena 'está viviendo un mal momento desde fines del año pasado', aclaró que 'hay mucha gente metida en esto' y advirtió que a pesar de todo, su amor por Morena 'es inalterable'.

Después de dos semanas de ser ferozmente atacado por Morena en Instagram, Jorge Rial eligió hablar de todo en Intrusos. Muchos estaban esperando su palabra y esto fue lo más relevante de todo lo que dijo.

- "Elegí en estos días, ser esclavo de mi silencio y verdugo de mis palabras. Hay que saber medirse y distribuir las palabras.

"Pese a que Morena no quiera mi amor, en estas locuras y explosiones que tiene, lo va a tener siempre a mi amor"

- "Quiero pedir disculpas a todos en general por haber sido participantes indirectos de algo vergonzoso. Sentí mucha vergüenza y todavía la siento pero estoy acá, laburando porque es lo que hago. Siento vergüenza porque está mi hija en el medio, alguien que amo profundamente. Más allá de cualquier discusión y de las cosas que dijo, que me dolieron muchísimo, la amo. Estoy preocupado por ella, por su salud y por el entorno que tiene".

- "Desde finales del año pasado vengo viviendo esto, muchos lo saben. Ella tiene esta intensidad... es doloroso escuchar cosas de su boca que no esperé nunca, pero el amor hace que lo banque. Quiero que trate de ser feliz".

- "La pasé mal y mi otra hija también. Y aunque yo sabía que las cosas que dijo no eran ciertas y la chini (Rocío) que vivió lo mismo, salió a bancarme porque sabe la verdad. Doy la vida por ella".

- "Sé que hay muchos que pasaron por esto y saben de lo que hablo pero insisto: estoy muy preocupado. Ella hoy, en estas explosiones que tiene, no quiere mi amor pero yo voy a estar siempre al lado de ella. Aunque me putee, aunque diga cualquier cosa".

- ""Mucha gente se aprovechó de esto. Escuché audios espantosos sobre mí, porque pensé que nunca los iba a escuchar y todavía estoy tratando de reponerme. Leí cosas espantosas sobre mí. Pero hay gente detrás de esto. Hay un tal Matías Attem, un señor golpeador de mujeres, que participó en un reality (Despedida de Solteros). Él intentó sacar provecho de esto y lo reconoció. Él era el que le escribía las cosas a mi hija. También hay cosas sobre Natacha Jaitt, que trabaja de extorsionadora. Lo hizo con el tema de los menores, y nada de lo que aportó sirvió, les aviso por las dudas. Hay audios de Natacha hablando con mi hija, diciéndole que trate de involucrarme con el tema de los menores. Lo digo para que sepan quién es Natacha. Es una extorsionadora"

- "Salió un audio privado con mi hija. Que no fue un solo audio, era un diálogo larguísimo. Yo harto, enojado, desesparado porque mi hija estaba mal. La quería sacar, y la quiero sacar de ese entorno. Cuando hablé de los cordobeses, por ahí me fui al carajo. Pido disculpas a los cordobeses, que nada tienen que ver con esto. Cuando hablaba de los cordobeses, hablaba de ese grupo que está alrededor de mi hija. Que tiene que ver con ciertos sectores delictivos, que ustedes leyeron también. No voy a andar repitiendo todo. Hay gente que está metida en temas judiciales muy grosos en Córdoba, y alguno de esos tiene contactos con el entorno de mi hija. Estamos hablando de problemas graves de verdad.

--"Algunos en el medio también se regodearon. Vi que subían algunas cosas. Todo vuelve. Como Nachito Viale, por ejemplo, que puso un 'Todo vuelve'. Nachito, sos mal tipo. Pero está todo bien, seguí laburando para los servicios que por ahí venís bien. O Tamara Pettinato que también. La diferencia, Tamara, es que tu papá es un acosador de mujeres. Y me extraña que digas eso teniendo un problema tan cercano. Vos lo sabés".

- "Romina no se merecía nada de todo lo que pasó. Me dio mucha vergüenza leer las cosas que se dijeron de ella. Mi hija, por decisión propia, hizo una carnicería que no comparto. Yo sé la verdad y por eso me callo. Escuché y leí cosas espantosas sobre Morena pero hay gente que está detrás y mis abogados ya se están encargando de esto".

- "Le agradezco al Canal que me bancó y a mis amigos. Los pocos que tengo, estuvieron desde el primer momento".

- "Nunca podría decir nada malo de mi hija, de esa persona a la que tuve en mi pecho desde que era un bebé".