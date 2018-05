Juventud Unida arrancó inspirado en Rosario de la Frontera

Juventud Unida de Trancas (Tucumán), recién afiliado a la Liga de Rosario de la Frontera, tuvo un auspicioso debut en la competencia, al golear a Hispano Argentino por 4 a 1, por la primera fecha del torneo doméstico del sur provincial.

El “benjamín” del campeonato, acompañado de una buena cantidad de simpatizantes, fue el justo ganador porque estuvo certero y dominó con total tranquilidad el partido.

Con dos de Mauricio Rodríguez, uno de Mauro Pachao y otro de David Ortiz, la visita ganaba con comodidad 4 a 0. Sobre el final del partido, Hispano encontró el descuento.

Juventud Unida marcó terreno, sumó sus primeros tres puntos en el certamen y se postuló como uno de los candidatos a luchar por el título.

Atlético Progreso también gozó de un buen debut: derrotó a Chacarita por 1 a 0. La primera mitad del partido no fue buena y ambos equipos mostraron muy poco.

En el complemento el trámite se hizo algo más entretenido y así llegó el único gol del partido: a los 21 minutos, Fabio Crespín le dio la victoria a los tirapiedras.

General Güemes fue otro de los equipos que arrancó con una victoria, 1 a 0 frente a Villa Beba.

El gaucho no la tuvo fácil, pero pudo resolver el problema y quedarse con los primeros tres puntos en el torneo.

Normal Rosarino no perdonó y le puso primera a la competencia superando nada menos que a Vialidad por 2 a 0, con goles de José Luis Fernández y Pedro Torres.

Vialidad estuvo muy lejos de cumplir las expectativas, dado que es uno de los clubes que mejor se reforzó para pelear el campeonato.

Justamente, dos de sus flamantes incorporaciones arrancaron con el pie izquierdo: Ortega se lesionó apenas comenzó el partido y luego Álvaro Navarro se fue expulsado. A esto hay que sumarle que Miguel Puntano no tuvo una buena tarde.

Normal Rosarino no se achicó y sorprendió, porque fue práctico y eficaz en el arco rival.

Ambos equipos dejaron en claro que tienen grandes aspiraciones de adjudicarse el torneo; sobre todo los viales, que conformaron un plantel de experiencia.

Por último, General Belgrano y El Jardín no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1.

El torneo de la Liga rosarina puso primera y promete dar qué hablar.

Las posiciones:

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

Juventud U. 1 1 0 0 4 1 3

Normal R. 1 1 0 0 2 0 3

Progreso 1 1 0 0 1 0 3

Güemes 1 1 0 0 1 0 3

El Jardín 1 0 1 0 1 1 1

Belgrano 1 0 1 0 1 1 1

V° Beba 1 0 0 1 0 1 0

Chacarita 1 0 0 1 0 1 0

Vialidad 1 0 0 1 0 2 0

Hispano 1 0 0 1 1 4 0