Música de películas con la Sinfónica y Rauch

Un espectáculo que incluye las mejores canciones de comedias musicales, afamadas películas y piezas populares argentinas harán emocionar al público este sábado en el Teatro Provincial - Zuviría 70.

Será un concierto imperdible que Gerónimo Rauch, artista argentino radicado en España, brindará con la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Gerardo Gardelín.

El repertorio de “De Broadway a Hollywood” incluirá canciones inolvidables como “María”, “Bring Him Home”, “Music of The Night”, “Roxanne”, “Gethsemane”, “Somewhere”, “Big Spender”, y un homenaje a Enio Morricone con “Cinema Paradiso” y “Nella Fantasía”, entre otras.

Este concierto forma parte de una gira que Gerónimo Rauch comenzó en Madrid, y que incluye a Uruguay, Santiago de Chile y México.

Las entradas, tendrán valor desde los $250, y se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Provincial de Salta y en autoentrada.com.

Rauch es un cantante y actor nacido en Buenos Aires que conoció la popularidad al ser uno de los ganadores del reality show PopStars.