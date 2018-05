Con la participación de Fede Gómez, Los Leones golearon 5 a 1 a Uruguay

El seleccionado argentino de hockey masculino debutó goleando 5 a 1 a Uruguay en los Juegos Odesur con la participación del salteño Federico Gómez, ex jugador de Popeye y con presente en el club Ciudad de Buenos Aires. Los Leones ganaron con goles de Martín Ferreiro, Juan Catán (3) y Marc Ganly; el seleccionado volverá a presentarse el próximo jueves contra Venezuela por el grupo A.

“Supimos llevar el partido adelantado, tuvimos paciencia cuanto teníamos que tener la pelota, fuimos agresivos y esas fueron las diferencias en el partido. Nuestras expectativas son primero ganar el grupo, igual nosotros tratamos de no pensar en eso e ir partido a partido”, señaló el goleador Catán tras el debut triunfal. Gómez no fue titular pero le tocó ingresar desde el banco de suplentes para aportar al grupo que dirige Matías Vila.