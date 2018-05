Delegados de ATE Agroindustria denuncian que borraron la cuenta que tienen en Facebook

Delegados de ATE Agricultura Salta denunciaron que la fanspage que tienen fue hackeada y que los materiales que tenían referente a las manifestaciones tras los masivos despidos ya no se encuentran. La denuncia fue realizada a través de El Tribuno WhatsApp. Expresaron que allí tenían todo los videos sobre los reclamos tras los 17 despidos ocurridos en Agroindustria, solo en Salta y también los de Senasa. En lucha permanente expresaron el repudio por lo que acaba de ocurrir y enviaron un comunicado para hacer público lo sucedido.



Comunicado:

En el día de ayer nos dimos cuenta que no podíamos acceder al Facebook de Ate Agricultura Salta cómo amigos. Como administradores comprobamos que no podíamos acceder y nos solicitaban comprobar identidad. Enviamos un documento interno de ATE con nombre y celular del delegado gremial. Hasta el momento no tuvimos respuesta de facebook.

También se borraron todas las publicaciones que fueron compartidas por particulares. No quedaron rastros de nuestro facebook en ningún lado.

El sitio fue utilizado para subir información gremial sin ofensas personalizadas. Solo se estaba mostrando la situación de los despedidos en nuestra institución, SEC de Agricultura Familiar y las adhesiones de otras organizaciones e instituciones.