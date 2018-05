Los oranenses están siendo espectadores de un sainete político

Al jefe comunal oranense, Marcelo Lara, nadie lo ve en el pueblo desde antes que asuma el nuevo obispo, hecho ocurrido el 19 del corriente y tampoco apareció cuando el gobernador Juan Manuel Urtubey visitó la ciudad el 25 de mayo, oportunidad en la que se inauguraron algunas obras.

El sainete se terminó de escribir ayer, cuando desde la Dirección de Prensa de la comuna se comunicó oficialmente que la presidenta del Concejo Deliberante, Jorgelina Juárez, estaba a cargo de la intendencia, lo que la misma concejala desmintió, también oficialmente.

La jugarreta política se destapó recién el fin de semana, cuando apareció una resolución firmada por el intendente Marcelo Lara, con fecha 26 del corriente, mediante la cual comunica que estará ausente desde esa fecha hasta el 2 de junio, por lo que delega el mando en la concejala mencionada, que a la sazón es opositora.

Munidos de este escrito, los funcionarios y ediles oficialistas conminaron a la presidenta del Deliberante a asumir, pero ésta se negó porque la Carta Orgánica prevé el reemplazo cuando la ausencia del intendente es por más de 5 días hábiles y los tiempos no dan.

Varios ediles opositores, por su parte, realizaron una presentación en la Fiscalía Penal para que se investigue desde cuándo Lara no está en Orán (estaría teóricamente en Alemania,) por que la resolución tiene fecha 26 del corriente y si la firma estampada en la misma es verdadera o falsa.

El exconcejal Domingo Sabag, un viejo lobo de mar oranense en estas lides políticas y gran conocedor de la Carta Orgánica, sostuvo que a su entender "el intendente Lara consumó una maniobra claramente destinada a impedir que Juárez esté al mando de la comuna durante todo el tiempo que iba a durar su ausencia".

Y como buen memorioso afirmó que "nunca se vivió en Orán una situación como esta, de una acefalía en la intendencia por una causa similar".

Sabag dedujo en voz alta lo siguiente: "Si la notificación es del 24 de mayo por ausencia del intendente desde el 26 al 2 de junio, no supera 5 días hábiles y por ende no corresponde que asuma Jorgelina Juárez en el Ejecutivo. Pero sabiendo que Marcelo Lara dejó la ciudad de Orán el 17 de mayo, hay una maniobra evidente de que nunca hubo intención que asuma la presidenta del Concejo Deliberante, para lo cual jugaron con los tiempos de acuerdo a la resolución del 24 de mayo".

Respecto a qué debería pasar ahora, Sabag dijo que ante lo conocido por todos "el Concejo debe cerciorarse oficialmente acerca de las fechas de la prolongada ausencia de Lara y accionar para que asuma la concejala Juárez. Mientras que, además, corresponde iniciar contra el intendente un proceso administrativo que puede derivar en una suspensión o inclusive en su destitución".

Mientras tanto, Jorgelina "Koky" Juárez manifestó que estaría gustosa de ser la jefa comunal y se pondría de inmediato al servicio de la comunidad. Pero también fue contundente al afirmar que reglamentariamente no le corresponde asumir ahora.

Además, informó que junto a otros concejales hicieron una presentación ante la Fiscalía para que se investigue el tiempo de la ausencia efectiva del jefe comunal.

Juárez mencionó también que recibió una Resolución, teóricamente firmada por el jefe comunal, donde la notifican de que el intendente Marcelo Lara Gros toma una licencia del 26 de mayo al 2 de junio y por lo tanto, como presidenta del Concejo Deliberante, "debe asumir la intendencia".

Pero la reacción de la edil fue aclarar que el artículo 75 de la Carta Orgánica municipal especifica que el reemplazo corresponde cuando son más de 5 días hábiles los que dure la ausencia del intendente. "Y, por ende, en este caso no corresponde que yo asuma. Lo que cabe es que se haga cargo el secretario de Gobierno, Javier Tártalo", espetó la joven.

Juárez confirmó que junto a sus pares Gonzalo Díaz, Carlos Manzur, Verónica Hilario y Nelly Díaz hicieron una presentación en la Fiscalía Penal para que se investiguen los tiempos de ausencia de Marcelo Lara Gros de la ciudad.

En la misma afirman que sería un delito muy grave la presentación de una resolución apócrifa, para convocarla a que asuma la intendencia fuera de término. Y respecto de la misma resolución, piden que se investigue quién la firmó si es que el jefe comunal ya no estaba en el país. También opinó que podrían estar ante una firma falsificada en un documento público muy importante.

Ayer a la mañana, un parte de prensa de la Municipalidad de Orán anunció que Jorgelina "Koky" Juárez estaba a cargo de la intendencia, pero la concejala explicó que no era intendenta porque no correspondía. Y luego presentó una nota en la Municipalidad ratificando que no le dan los tiempos legales para ser intendenta interina.