Adoptó a una beba abandonada a la que le daban un año de vida y ya cumplió cuatro

Zoe llegó al servicio de neonatología del hospital Eva Perón cuando tenía dos meses y había sido abandonada. Presentaba un cuadro de hidranencefalia irreversible y estaba sola en el mundo. No podía ver, ni escuchar. No movía los brazos ni las piernas. A Nuria Pérez, que trabajaba desde hacía un año en el sector de recién nacidos, la llegada de la bebé le cambió la vida por completo.

"Yo sabía que no tenía a nadie que se hiciera cargo de ella. Estuvo dos meses internada. Ya no entraba en la cuna cuando, pese a que habíamos solicitamos que la llevaran a un hogar de tránsito, no había respuesta. Decidí presentarme en el juzgado para convertirme en su mamá y darle una familia", relata emocionada.