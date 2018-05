El MAC acrecienta su colección con dos obras de artistas argentinos

María de los Ángeles Rojas

El Tribuno

™Una obra sin título realizada por el artista platense Agustín Sirai y “I Fiori” -de los artistas Leo Chiachio, bonaerense, y Daniel Giannone, cordobés- son las flamantes adquisiciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Las piezas fueron entregadas a la directora del MAC, la arquitecta Claudia Lamas, en el marco de la vigésimo séptima edición de la Feria arteBA, que se efectuó del 24 al 27 de mayo en La Rural (Buenos Aires).

Estas incorporaciones al MAC fueron posibles en virtud del programa Matching Funds, que vincula a empresas patrocinadoras de arteBA con los museos del interior del país.

La arquitecta Lamas le contó a El Tribuno que es la tercera vez que invitan a participar al MAC y la segunda que este adquiere obras a partir de este programa. “Eso habla de la trascendencia e importancia del museo que, con tantos pocos años de creado (fue inaugurado en 2004), tiene el acervo más importante en arte contemporáneo del NOA y una presencia en el arte contemporáneo nacional y regional”, evaluó Lamas.

Luego explicó que en el marco del Matching Funds el Banco Ciudad, a través de la Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, se compromete a aportar una determinada suma de dinero. Este monto se asigna a la adquisición de hasta el 50% de una o más obras de arte en la Feria arteBA. “El museo debe conseguir por su cuenta una suma equivalente o superior a la asignada por el Banco Ciudad para ser aplicados a este programa. Este año el MAC tuvo como principal patrocinante a la empresa transportadora Gas del Norte y junto con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, pudo ser beneficiario de Matching Funds para adquirir estas obras”, explicó Lamas.

Instancias

Una vez obtenidos los fondos, la directora y los responsables del Área de Colección del MAC, Valeria Cabrera y Daniel Conti, seleccionaron a los artistas y las obras de arte que estaban expuestas en arteBA.

“La consigna nuestra fue incorporar disciplinas tales como pintura, textil, objeto o escultura de artistas de relevancia y cuyas obras dialoguen con la colección del MAC, ya que a través de los salones de artes visuales que realiza la Provincia, incorporamos fotografía y nuevas tecnologías”, señaló Lamas. Agregó que la de Agustín Sirai, de la galería Miranda Bosch, es una pintura acrílico sobre tela de 1,20 x 40 y no lleva título, mientras que el díptico “I Fiori” -de la serie Kabuki, de autoría de Leo Chiachio y Daniel Giannone perteneciente a la galería Ruth Benzacar- se compone de dos cuadros de 50 x 50, bordados a mano sobre pañuelo.

“Ambas obras, cada una en su disciplina, son de un arte profundamente minucioso, bello y con un contenido y un mensaje muy fuertes, que las hace singulares. Valorizar en estos tiempos la dedicación y el oficio, la pasión y el amor en el trabajo de los artistas es algo que va mas allá de lo meramente conceptual. Estas obras pueden ser leídas en diferentes capas y atraviesan a diferentes públicos”, detalló Lamas.

Luego dijo que para esta selección estuvieron meses trabajando con el equipo del MAC en el debate, discusión y reflexión de cuáles eran las obras y cuáles los artistas necesarios para la colección del museo, siempre atentos al presupuesto preestablecido y que del cruce de distintas variables surgió la decisión que condicionó la compra.

“A los museos de arte contemporáneo les toca la responsabilidad de tener una mirada a futuro y de atesorar lo que será valioso para las futuras generaciones. A través de este programa se pueden adquirir obras y artistas de gran valor para la colección a precios menores que los del mercado, para beneficio de todos, y de esta manera se incentiva una renovación del acervo público”, reflexionó Lamas.

Exhibición

Ahora resta que estas piezas se empapen de la mirada del público salteño. Lamas dijo que todas las adquisiciones son exhibidas una vez al año en las salas del MAC y que actualmente está puesta gran parte de su colección bajo el tema “Paisajes”, en la planta alta del edificio, donde quedará hasta fines de junio. Mientras que el próximo viernes se inaugurarán otras exposiciones por lo que con seguridad se exhibirán las nuevas obras.

Obras de Soledad Dahbar

Ayer por la tarde el Museo de Arte Contemporáneo aplicó el resto de los fondos de Matching Funds para adquirir dos cuadros de la artista plástica salteña Soledad Dahbar. “Queríamos tener en nuestra colección obras de artistas salteños y ella es una referente de la provincia y hace mucho tiempo que se está posicionando a nivel nacional. Comprar una obra de ella fortalece aún más el trabajo que Dahbar viene haciendo, y creemos que tiene una gran proyección a futuro”, señaló Claudia Lamas. Se trata de “Prisma”, de la serie Paper Planes (2016), de 20 x 15 cada cuadro y en vidrio esmerilado de colores y espejo.

La artista los expuso en el Barrio Joven de arteBA, que según la mirada de los críticos denotó este año una fuerte presencia federal, con proyectos de artistas autogestionados de Mendoza, Córdoba, Tucumán, La Plata y nuestra provincia, que muchas veces funcionan en casas particulares o no tienen una sede fija, pero que sin dudas responden a necesidades locales y que conforman modelos galerísticos “camaleónicos”, donde el espíritu comercial no siempre es la columna vertebral. Se trata de proyectos independientes, espacios autogestionados y plataformas no convencionales representados por artistas de corta trayectoria -nacidos en los 90 y 80- y que evidencian formatos diferentes entre sí.

La Arte de Salta compartió sector con Búm, de La Plata; El Gran Vidrio, de Córdoba; Imagen Galería, de Mendoza; Lateral, de San Miguel de Tucumán, y NN, de La Plata.

Funciona desde mediados de 2015 en nuestra ciudad como plataforma de difusión y circulación de la producción artística del NOA y es dirigida por Soledad Dahbar. De acuerdo con lo que la artista le dijo en arteBA a Télam, el proyecto nació para “mostrar artistas del Noroeste argentino que tienen un vínculo con ese contexto”. Allí, la artista y gestora exhibe, además del trabajo del Colectivo Zonda, sus propias obras, en las que reversiona el trabajo del artista estadounidense James Turrell, quien tiene su museo en Colomé (Salta), abocado a la percepción del color y el espacio a través de la luz. “Ahora La Arte de Salta es virtual. Incluso hemos vendido obras por whatsapp”, comentó Dahbar.

Compras de otros museos

Otros museos nacionales también hicieron sus compras en la Feria y mientras que el Malba sumó a su colección tres fotografías del artista Leandro Katz, de la serie “El proyecto Catherwood”, en la galería Henrique Faria, y una fotografía de la serie “Pista de baile”, de la mexicana Teresa Margolles, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires-Fundación Aldo Rubino adquirió obras de Luis Wells (galería Maman), de Martina Quesada (galería Revolver) y Pablo Accinelli (galería Luisa Strina).

El Muntref compró una serie de ocho óleos sobre tela del artista Carlos Huffman (galería Ruth Benzacar) y por su parte el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, de San Juan, decidió incorporar a su colección una obra de Elba Bairon.

También el rosarino Museo Castagnino+macro adquirió una instalación de Nina Kovensky, en la galería el Gran Vidrio de Córdoba, y una pieza de Juan Pablo Renzi (Henrique Faría).

Asimismo, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil sumó una pintura de Carolina Antoniadis (galería Diego Obligado de Rosario).

Obras de los artistas Nora Iniesta y Juan Andrés Videla se sumaron al Museo de Arte Contemporáneo del Sur, de Lanús, mientras que piezas de Abel Rodríguez y Silvana Pestana pasaron al acervo del Museo Lucy Mattos, de San Isidro.