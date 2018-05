Aborto: el ministro Rubinstein apoyó el proyecto, mientras que el padre Pepe dijo que "es un genocidio promovido por el FMI"

En la última audiencia pública previa a la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, defendió hoy el proyecto de despenalización del aborto, en tanto que el cura José María Di Paola, conocido como "Padre Pepe", comparó esa práctica con un "genocidio" y dijo que está "promovido" por el Fondo Monetario Internacional.

Durante el plenario de comisiones, el discurso de Rubinstein, muy aplaudido por los legisladores presentes en la sala del anexo, fue el último de la primera tanda de expositores, en tanto que el "Padre Pepe" dio el puntapié inicial por la mañana.

En este sentido, celebró la decisión del presidente Mauricio Macri de darle luz verde al debate parlamentario "aún cuando sus convicciones personales son contrarias a la despenalización del aborto".

"Entendió que este era un problema social que había sido identificado como tal por la sociedad", resaltó Rubinstein.

"Los países con marcos legales restrictivos no han visto reducido el número de abortos, sino que han aumentado los abortos inseguros", añadió el ministro de Salud. Y enfatizó que "la evidencia es muy robusta respecto de que la despenalización del aborto reduce las muertes maternas, las complicaciones graves y el número de abortos totales".

Rubinstein habla en la última audiencia previa al tratamiento en Diputados. Foto agencia NA.

Estadísticas

Al precisar datos sobre la problemática que afecta a gran cantidad de mujeres en todo el país, Rubinstein informó que en 2016 se contabilizaron 43 muertes de madres gestantes por aborto, alcanzando así un 17,6% de las muertes maternas.

Señaló además que en 2014 se registraron "47 mil hospitalizaciones por aborto" solamente en el sector público, y sumó a esto que entre el 2005 y 2014 hubo una disminución del 20% de los egresos hospitalarios por esta causa fruto de las políticas de prevención y el uso de la pastilla de misoprostol.

"El aborto inseguro, aquel que no es llevado a cabo por un profesional o en las condiciones que requiere, supera el 90 por ciento en Latinoamérica", explicó.

La "intromisión" del FMI

La contracara del discurso del ministro macrista fue el del ¨Padre Pepe", quien basó su análisis en una lectura geopolítica sobre la presunta intromisión del FMI en las políticas de liberalización del aborto.

El presbítero, referente de la pastoral en villas, consideró que "no es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que lo promueve en todo el mundo: el FMI".

El padre José "Pepe" Di Paola. Foto gentileza Clarín.

Tras asimilar las prácticas de interrupción de embarazos no deseados con un "genocidio", Di Paola dijo que "el aborto es sinónimo del FMI".

"Aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador que no ve con malos ojos que los pobres tengan la menor cantidad de hijos o que no los tengan y también al mundo pseudoprogresista que levanta las banderas de una presunta libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo, pero que sabe que este genocidio además es inspirado y promovido por el Fondo Monetario Internacional", analizó.