Guillermo Barros Schelotto celebró la victoria frente al tatengue y apuntó a las chances de ser bicampeones. “Hay que tener tranquilidad. Teníamos que sacar cuatro puntos de nueve. Sacamos tres. Quedan seis. Esperamos hacerlo el miércoles y poder sumar un punto”, dijo el DT de Boca; “Hoy solo hay que pensar en definir el campeonato ante Gimnasia”, agregó con respecto del partido que se disputará el miércoles, a las 20, en La Plata, por el partido pendiente de la 25ª fecha de la Superliga.

Sobre el triunfo ante Unión, el entrenador de Boca consideró que “fue un partido trabado, como era de esperar en estas instancias” y agregó que el equipo santafesino “se paró bien defensivamente y peleó el partido”.

El Mellizo destacó el trabajo realizado por sus dirigidos en el complemento: “Me gustó la actitud en el segundo tiempo, cuando no salían las cosas, donde no hubo desesperación sino que el equipo insistió, porque el gol iba a llegar”, y resaltó “la tranquilidad del equipo en no quedar mal parado defensivamente”.

Barros Schelotto subrayó que con el ingreso de Oscar Junior Benítez “se abrió la cancha para que Wanchope (Ramón Ábila) marcara la diferencia, porque los defensores de Unión fueron hacia la marca de él y de (Cristian) Pavón”.

Precisamente con respecto a la actuación de Pavón, el técnico xeneize consideró que “es inevitable depender de él por el desequilibrio y también el equipo potencia esta individualidad”, y refirió que “cuanto más toque la pelota más diferencia va a marcar, lo mismo que Wanchope o el que esté jugando de nueve”.

Consultado sobre la actuación del arquero Agustín Rossi, el entrenador contestó: “Estuvo bien parado en las dos jugadas donde Unión llegó, y las resolvió bien”, y añadió que “a veces los errores hacen crecer, como a (Lisandro) Magallán ante Defensa y Justicia, cosas que hacen madurar y recapacitar en situaciones de dar seguridad”.