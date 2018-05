Gaspar Cinco: "Alejandra fue el amor de mi vida"

Gaspar Cinco tuvo hoy una última oportunidad para expresarse antes de la lectura de su sentencia -que lo condenó a cadena perpetua- y con absoluta calma reiteró su inocencia del cargo que pesa sobre él de haber envenenado con cianuro a su pareja y al hijo de ella. "No puedo hacerme cargo de lo que me adjudican", dijo y afirmó que jamás tuvo intención de terminar con la vida de Alejandra, "el amor de su vida", ni con la de su hijo. El imputado señaló que él tiene un hijo de cuatro años y que no podría haber planeado eso y que si no declaró antes fue porque "no había podido terminar la lectura de los chats entre él y Alejandra".

"Hago mea culpa, fui un estúpido, un torpe y un tonto y mi falla fue no saber como interpretarían los demás mis dichos", expresó al respecto y agregó: "hay muchas cuestiones subjetivas, la construcción de la historia hizo que haya una condena mediática y social. En 11 meses no fue que no quise hacer mi descargo, agradezco la predisposición de fiscal pero el tiempo era insuficiente".

