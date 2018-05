Antes de la sentencia Gaspar Cinco reiteró su inocencia: "Alejandra era el amor de mi vida"

Gaspar Cinco tuvo hoy una última oportunidad para expresarse antes de la lectura de su sentencia y con absoluta calma reiteró su inocencia del cargo que pesa sobre él de haber envenenado con cianuro a su pareja y al hijo de ella. "No puedo hacerme cargo de lo que me adjudican", dijo y afirmó que jamás tuvo intención de terminar con la vida de Alejandra, "el amor de su vida", ni con la de su hijo. El imputado señaló que él tiene un hijo de cuatro años y que no podría haber planeado eso y que si no declaró antes fue porque "no había podido terminar la lectura de los chats entre él y Alejandra".

Antes de su última intervención, durante los alegatos tanto la Fiscalía como la querella pidieron la cadena perpetua en vista a las sobradas pruebas en contra de Cinco mientras que la defensa solicitó la absolución lisa y llana. Concluido esto, la sentencia podría ser leída antes de las 14.

Los alegatos

Los alegatos comenzaron alrededor de las 10.15 y concluyeron 12.40. El primero que alegó fue Ramiro Ramos Ossorio, para quien quedó plenamente probada la autoridad material de la muerte por envenamiento producida por Gaspar Cinco ya que él creó la escena para matar al niño y es incidentalmente que muere también Alejandra.

Para Ramos Ossorio esto quedó probado no solo por los testimonios a lo largo del juicio sino también por los chats que a lo largo del mes de mayo y hasta el cinco de junio los chats demuestran que él estaba preparando la escena del crimen. Con tales elementos, consideró que se le debe aplicar la cadena perpetua.

#AHORA Sala II. Juicio contra Franco Gaspar Cinco. Alegato del fiscal. Señala que Gaspar Cinco no previó que Alejandra iba a oler el contenido de la botella para ver por qué el niño reaccionaba así al beber la supuesta agua bendita #Salta #Justicia — Poder Judicial Salta (@prensaju) 7 de mayo de 2018

Del mismo modo se expresaron los querellantes Venegas y Schmid quienes también coincidieron con Ramos Ossorio de que Cinco fue el autor material de la muerte de Alejandra Párraga y su hijo.

#AHORA Sala II. Juicio contra Franco Gaspar Cinco. La querella remarca algunas inconsistencias en la declaración del imputado. Una de ellas, una conversación de chat entre ambos donde Alejandra anhelaba que los tres -con su hijo- pudieran vivir juntos y felices #Salta #Justicia — Poder Judicial Salta (@prensaju) 7 de mayo de 2018



Por su parte, el defensor de Cinco, Luis Agüero Molina consideró que nada de lo que se lo acusa al periodista está probado porque cree que el cianuro no lo compró para matar al niño sino que lo compró por pedido de la chica y que él no sabe qué pasó en la habitación porque él no estaba cuando ambos toman el veneno. También descartó de plano que haya pruebas para responsabilizar a Cinco por el intento previo de homicidio, en el dique Cabra Corral. En conclusión, pidió la absolución lisa y llana.