Aldana Resuche tiene 19 años y es la única argentina seleccionada para participar en junio en un encuentro de 150 estudiantes de todo el mundo en la Universidad de Greifswald, en Alemania. Junto a dos brasileños, la adolescente salteña, que está en el tercer año de la carrera de Relaciones Internacionales, representará a Latinoamérica en este festival que girará en torno a problemáticas y temas de fronteras.

La beca incluye alojamiento, comida y seguro de salud, pero la joven debe afrontar los costos del viaje, que estima en 3 mil dólares. Quienes quieran ayudarla pueden contactarse con ella al teléfono 0387-

154635217, o hacer una transferencia a la caja de ahorro en pesos que tiene su papá, Carlos Federico Resuche, en el banco Macro, con el CBU 2850109940094859602238.

El Festival Internacional de Estudiantes de Greifswald (Gristuf, por su nombre en inglés "Greifswald International Student Festival") es bianual y se organiza desde hace casi 20 años con diferentes temáticas. El lema de este año es "Más allá de las fronteras. ¿Dónde están tus límites?", y se realizará entre el 15 y el 23 de junio.

"Mi objetivo es, después, plasmar todo lo que aprendo en la universidad y lo que aprenderé allá en un proyecto que mejore las fronteras de Salta y de la Argentina", aseguró Aldana.

Ella estudia en la Universidad Católica de Salta (Ucasal) con una beca que cubre el 75% del arancel y que mantiene con un promedio de 8,30 -sobre 10-. Si bien desde esta casa de altos estudios la ayudaron un poco para los pasajes, todavía le falta bastante. "Estoy haciendo muchísimo esfuerzo y estoy a un mes de viajar. Es una oportunidad que creo que no hay que dejar pasar. Estoy emocionada por conocer y voy con un librito para anotar todo para mi tesis", contó a El Tribuno.

Aldana terminó la secundaria en el colegio San Alfonso con un promedio de 8,80 y los dos últimos años obtuvo una beca del 50%. Además estudió inglés durante ocho años en Isicana y se recibió en 2014 con el mejor promedio. Tiene un nivel muy avanzado en este idioma, aunque no pudo rendir ningún examen internacional. Su próximo paso es aprender árabe, ya que considera que el lenguaje es fundamental para acercarse a otras culturas.

Selección rigurosa

Durante el proceso de selección de Gristuf, Aldana debió escribir tres ensayos en idioma inglés. El primero sobre qué significan para ella las fronteras: "Es un tema totalmente relacionado con mi carrera, así que escribí con todo lo que me salió del corazón", recordó.

El segundo ensayo era sobre un tema relacionado con el grupo de trabajo al que ella quisiera asistir durante el encuentro y para el que finalmente fue seleccionada: "Un mundo sin fronteras ni naciones. ¿Es posible o es una utopía?".

En el tercero debió escribir sobre su vida y contó sus actividades de voluntariado. "Lo que más les interesa es qué hace una más allá del estudio, porque, al ser estudiantes, tenemos mucho tiempo libre. Quieren saber qué hacemos en el lugar donde vivimos", contó.

Aldana es voluntaria de la Cámara Junior Internacional (JCI) y el año pasado dirigió un proyecto, que se implementó por primera vez y sigue en pie, en el que se instaló una biblioteca en un merendero de Villa Floresta. Este fue reconocido en octubre de 2017 como el mejor proyecto de empoderamiento comunitario a nivel de JCI Argentina.

Apasionada por el periodismo internacional, Aldana también colabora de manera voluntaria en un programa de radio de la Fundación Noroeste Global, que trata sobre realidad internacional y se transmite los sábados por la mañana por FM 89.3 Alto Perfil. "Vivimos en un mundo cada vez más intolerante y eso se da por la falta de conocimiento que hay", explicó la joven. "Una de las razones por las que quiero ir es porque es muy importante que nosotros sepamos qué pasa en el mundo, porque eso nos afecta", manifestó.

Durante los días del encuentro, cada grupo, de entre 20 y 30 personas, discutirá sobre el asunto que les tocó y propondrán un problema relacionado con este. Al final deberán hacer un ensayo en el que buscarán una solución al conflicto. El último día tienen pautada una visita voluntaria a un lugar que aún no fue revelado, pero Aldana estima que será un campo de refugiados.

Fronteras descuidadas

"Me parece importante el encuentro porque en la Argentina, y en Salta en particular, no se cuidan las fronteras como se debería", señaló la joven.

Sobre el debate que hay en la actualidad acerca de limitar el ingreso al país a personas de otras nacionalidades, Aldana opinó: "No considero que se debería decir "no' a la entrada de inmigrantes pero sí, regularlo, y eso se puede hacer si se regulan las fronteras, que deberían tener más seguridad y más atención".

La adolescente observó que la frontera es una zona de paso y consideró que debería haber mucho cuidado del Estado, no solo para evitar delitos, como el narcotráfico y la trata de personas, sino también porque hay pueblos fronterizos que muchas veces son los más desprotegidos por los Estados. "No se les da la importancia que merecen, no solo en las fronteras internacionales sino también en las nacionales", analizó.

La joven espera llegar a Gristuf para conocer la realidad de otros países y conocer cómo resuelven sus problemas de fronteras. "Quiero saber cómo los tratan y ver qué puedo hacer yo acá porque hay mucho por mejorar", aseguró.

.