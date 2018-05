Injusto: esperan seis horas para tomar un colectivo con rampas

César Mamaní hace años viene con el mismo reclamo. Ya cansado, está planificando marchar con varios discapacitados motrices por la ruta 68 hasta Salta capital. Pareciera que los derechos de los discapacitados a la accesibilidad de viajar en el transporte automotor del área metropolitana son invisibles.

En el Valle de Lerma no está en agenda la problemática del discapacitado, desde su integración con los demás, su derecho a estudiar, trabajar y acceder al transporte público.

Mamaní es trabajador municipal de El Carril. Desde hace años brega por los derechos de inclusión de los discapacitados. Él lo padece y lo entiende muy bien. Subir a un colectivo de Saeta del corredor entre su localidad y Salta capital es un verdadera odisea. Con su silla de rueda no puede acceder a cualquiera. Deben tener pisos bajos y rampas. Esto limita su posibilidad para acudir al médico en Salta, hacer trámites y, sobre todo, para sentirse persona útil y no excluido de la sociedad.

César Mamaní muestra que nada cambia en el acceso.



"Saeta no tiene en cuenta a los discapacitados; tenemos un colectivos por día con piso bajo para trasladarnos desde el Valle de Lerma a Salta capital. Debemos esperar horas y horas para que aparezca una unidad con este tipo de acceso para los discapacitados", contó Mamaní

El viernes pasado, estando en la ciudad capital, Mamaní espero seis horas para acceder a un colectivo de la empresa Ale Hermanos que realiza el tramo Salta - El Carril.

"A las dos y media de la tarde hay un colectivo con rampas, pero no llegué a tomarlo en la parada, pensaba que en una hora venia uno con estas características, que no me limite acceder al coche. Pero transcurrieron las horas, y no podía subir a los que pasaban por la parada. Recién a las 8 de la noche subí a uno que tenía piso bajo y rampa", relató

Mamaní al llegar a El Carril, se puso en contacto con otros amigos suyos, que padecen la misma discapacidad motora. "Todos me dicen lo mismo. Que ya no salen porque no tienen cómo viajar. De esta manera, sutilmente nos están marginando. Vamos a salir a reclamar, porque los diputados, senadores y los empresarios se preocupan por hacer cumplir la ley. Somos invisibles para ellos", analizó.

En el 2016, César, acostumbrado a reclamar, había hecho sentir su pedido en las páginas de El Tribuno, en marzo: falta de frecuencias con coches con pisos bajos desde y hacia el Valle de Lerma. Tuvo como respuesta un aumento de este tipo de coches en este corredor. Tres frecuencias diarias, sólo hasta el día sábado.

Este era un avance muy importante en obtener soluciones a sus reclamos. "Como no nos escuchan vamos a realizar una marcha de sillas de ruedas desde El Carril, yendo por la ruta nacional 68 y pasando por cada localidad de la región hasta llegar a Salta capital a reclamar por nuestros derechos. Nuestra seguridad será responsabilidad de las autoridades y empresarios que no piensan en los derechos de los discapacitados", contó.

Municipios sin accebilidad

"Acaso no haya autonomía municipal, entonces porque desde los concejos deliberantes se exige a las empresas de transporte pisos bajos y rampas para discapacitados. Ni siquiera a la Municipalidad se puede acceder, a las oficinas, porque no hay manera, una escalera es un obstáculo".

El Tribuno averiguó en algunas comunas del Valle de Lerma sobre ordenanzas que garanticen la accesibilidad a los discapacitados a edificios públicos y privados, y en especial al transporte. De hecho, existe una ley nacional de accesibilidad, a la cual la Provincia no está adherida. Las comunas tampoco adhieren. Existen ordenanzas con pedidos de cambios en las estructuras edilicias para el acceso de los discapacitados. Pero muy pocos aplican y promueven este tipo de resortes públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los discapacitados.