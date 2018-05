Los alegatos del juicio de Boudou por Ciccone arrancan a fin de mes

El próximo 29 de mayo comenzarán los alegatos en el juicio oral y público que se sigue contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la operación de compraventa de la ex Ciccone Calcográfica y que tendrá veredicto en julio.

Así lo estableció el Tribunal Oral Federal 4, que además determinó que ese día se escucharán los alegatos de la Oficina Anticorrupción (OA), mientras que el 30 será el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el 5 de junio de la Fiscalía a cargo de Marcelo Colombo.

Se estima que luego de los alegatos de todas las defensas el Tribunal dictará veredicto días antes del comienzo de la feria judicial de invierno, prevista para el próximo 16 de julio, o bien al retorno a la actividad habitual.

La causa está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, y María Gabriela López Iñiguez.

Además de Boudou están acusados Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por la venta de la empresa Ciccone Calcográfica al fondo de inversión "The Old Fund", que se vincula al ex funcionario, presuntamente para adjudicarse millonarios contratos con el Estado para la impresión de papel moneda.

Paralelamente se sigue otro tramo de la causa que tiene muchos otros implicados como ser el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, este último por un supuesto negociado que la provincia trabó con The Old Fund para una cancelación de una deuda con el Estado Nacional.

En primera instancia, Vandenbroele se acogió a la figura del arrepentido y ya declaró en varias oportunidades aportando información sobre los negocios con Ciccone y The Old Fund.