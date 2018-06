Conocé la comida y la banda favorita de Messi

Lionel Messi se prestó a un ping pong de preguntas y respuestas en el cual señaló que "el asado" es la mejor comida de Argentina, a la vez que dijo que la mejor elección de su vida fue quedarse "en el Barcelona" para seguir adelante por su "sueño".

El jugador del Barcelona dialogó con el el canal oficial de la FIFA en una entrevista en la cual no respondió solo sobre fútbol sino que también comentó acerca de sus gustos musicales y dónde le gusta ir de vacaciones.



La primera consulta fue acerca de la mejor decisión de tu vida y Messi respondió: "Haberme quedado en el Barcelona cuando era realmente complicado por todo lo que estaba viviendo, por lo difícil que era, por la lejanía y así haber decidido seguir adelante con mi sueño".

En tanto, manifestó que para él el mejor estadio es "el Camp Nou", a la vez que contó que la mejor comida argentina es "el asado" y que el mejor gol que hizo fue "el de la final de la Champions League (2009) al Manchester United, de cabeza".

Ante la pregunta acerca del mejor arquero al que enfrentó, el futbolista argentino indicó: "Jugué con muchos, pero (Gianluigi) Buffon y (Manuel) Neuer. Seguro me olvido de muchos, pero ellos dos son de los mejores. También (Iker) Casillas".

Luego dijo que como banda musical eligió a "Los Cafres y Gondwana" y en relación al mejor destino de vacaciones reveló: "Una isla en la que esté tranquilo, que no haya nadie, que pueda disfrutar de mi familia y de mi tranquilidad".

Finalmente y al ser consultado acerca de lo mejor de ser futbolista, expresó: "Poder disfrutar de la profesión, que me gusta desde chico y poder hacerlo donde te mira mucha gente".