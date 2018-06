César "La Joya" Barrionuevo tendrá su chance en Estados Unidos

César “la Joya” Barrionuevo siempre aspiró a llegar al gran mundo del boxeo estadounidense. En Argentina ya cuenta con suficiente renombre para convocar a un gran grupo de espectadores cualquiera sea el escenario, pero en su carrera aún tenía pendiente ese deseo de llegar a Estados Unidos. Ese objetivo se hará realidad puesto que se confirmó que el próximo viernes 3 de agosto peleará en ese país frente a David Grayton en una ciudad a confirmar.

El boxeador radicado en nuestra ciudad tendrá su esperado debut en Estados Unidos ante Grayton en la categoría welter, con el sueño de quedar a merced de una chance mundialista. El duelo del argentino y toda la velada será televisada por TyC Sports y TyC Sports Play.

La Joya (35-3-2/ 24 KO), de 28 años, quien posee además el cinturón latino welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), noqueó de manera fulminante a Adrián Verón a finales de enero y así expuso por segunda vez el cetro argentino que obtuvo el 12 de septiembre de 2015 al derrotar al chaqueño Víctor Velázquez en el octavo round. En el primer duelo ante el Chucky, el norteño también había festejado por nocaut.

Por su parte, Grayton tiene 30 años y un saldo de 15 victorias (11 nocauts), dos derrotas (una por KO) y un empate. En su última presentación cayó ante su compatriota Miguel Cruz por puntos en Saint Petersburg.

“Estoy muy contento por la posibilidad que me dieron y quiero aprovecharla a pleno para mostrarme a nivel internacional. Es la llave al primer nivel. Llego motivado y muy entusiasmado porque tenemos un gran equipo. Ya estaba preparándome y el 7 de julio viajaré a EEUU para trabajar a fondo allá”, señaló Barrionuevo.

“Mi rival es zurdo y va al frente. Por eso, vamos a tener que trabajar mucho. Siempre me adapto a los rivales y voy a trabajar para tener plan A y plan B. Tengo mi estilo, pero quiero corregir errores y potenciarme, estoy abierto a ajustar detalles para no estar expuesto”, añadió la Joya.

El trabajo de preparación lo hará con Germán Caicedo y Pablo Martínez en Miami, en el mismo gimnasio donde se está preparando otro púgil norteño, el jujeño Juan José Velasco.