Le pidió el divorcio por violento y a partir de ahí una mujer vivió un verdadero calvario

De acuerdo a la denuncia, la victima relató que hace dos meses se casó con Mauro Andrés Marcó, de 41 años, con quien no tiene hijos en común, pero que ella está a cargo de dos hijos menores de otra relación. Señaló que al solicitarle el divorcio y nulidad del matrimonio a su pareja debido a sus comportamientos violentos durante el tiempo de casados, este se mostró sorprendido y reaccionó de manera agresiva.

La tomó del cuello y en tono amenazante le dijo: “Bajo a buscar el cuchillo y te mato a vos y a los chicos” y la golpeó en el rostro en presencia de los menores. Cuando parecía que la situación se había calmado, la mujer le volvió a repetir que quería el divorcio y Marcó le respondió: “Te voy a matar”. A raíz de esta situación, realizó la denuncia y la fiscal ordenó la prohibición de acercamiento y la identificación del acusado, también se examinó a la victima por el medico legal, quien constato las lesiones.

En la madrugada del día siguiente, Marcó ingresó al domicilio y le reclamó a su esposa por haberlo denunciado, la golopeó en la cabeza mientras sus hijos dormían. La mujer logró llamar al Sistema de Emergencias 911 pero el acusado se fue de la casa antes de que llegara la Policía. Nuevamente hizo una denuncia por lo sucedido y fue internada por una perdida de conocimiento producido por el golpe en la cabeza, lo cual también quedo acreditado por el medico legal. Al día siguiente se dictó la resolución del Juzgado interviniente según lo solicitado por la fiscal Jorge, ordenando la exclusión del hogar de Marcó, prohibiéndole ingresar al domicilio e se le intimó a abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica, como así también proferir insultos, palabras agraviantes y realizar amenazas contra la víctima.

Luego de un mes y medio del ultimo episodio de violencia, el acusado se presentó en la casa de su ex pareja buscando ser perdonado y le dijo: “¿Cómo me vas a dejar en la calle por capricho tuyo? Me duele estar en la calle, porqué tenés que dudar de mí de que nunca más te voy a pegar, nunca más lo voy a hacer”. Pero ante la negativa y el pedido de la mujer de que se retirara del domicilio, el hombre entró en cólera, la tomó del brazo, la golpeó en el rostro y la amenazó: “Si me llevan a la cárcel, salgo en cuatro horas, en cambio vos del hospital no salís”.

En consulta con la fiscal por este nuevo hecho, se solicitó la detención de Mauro Andres Marcó y su posterior traslado a la fiscalía, donde fue imputado por lesiones agravadas por el vinculo, la relación de pareja y género (tres hechos), amenazas (tres hechos) y violación de domicilio, todo en concurso real. Ante esta situación Jorge solicito el mantenimiento de la detención del acusado a fin de cumplimentar otras medidas ordenadas desde la fiscalía.