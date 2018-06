Negri denunció que viralizaron su teléfono y lo amenazaron tras pronunciarse a favor del aborto legal

El jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, denunció hoy que su número de teléfono celular "fue viralizado" y recibió mensajes intimidantes, luego de haber anticipado su intención de votar a favor de la legalización del aborto.

"Mi número de teléfono fue viralizado, jamás se había violado mi intimidad de esa forma. Se han metido hasta con mis nietos", advirtió Negri a través de su cuenta de Twitter, donde publicó además las capturas de pantalla de los mensajes que le habían llegado y recibió decenas de mensajes de apoyo.

En uno de esos mensajes que le enviaron a través de Whatsapp y que él dio a conocer, mencionaron a su nieto y le preguntaron: "Si no le hubieran dado la oportunidad de vivir".

Molesto por la situación, el diputado nacional de la UCR por Córdoba subrayó que "un verdadero católico no amenaza ni desea el mal" y agregó: "No apoyo el aborto, sólo creo que la criminalización de la mujer fracasó. Por suerte hay personas más tolerantes".

Mi número de tel fue viralizado, jamás se había violado mi intimidad de esa forma. Se han metido hasta con mis nietos. Un verdadero católico no amenaza ni desea el mal. No apoyo el aborto solo creo que la criminalización de la mujer fracasó. Por suerte hay personas más tolerantes pic.twitter.com/96SckSohsu — Mario Raul Negri (@marioraulnegri) 13 de junio de 2018



Poco después y en respuesta a un mensaje de un vecino de Córdoba que le advertía sobre la posible pérdida de votos en su provincia, Negri señaló: "No pensé en comprar votos, solo afrontar un problema que está debajo de la alfombra. No soy abortista, voten a delincuentes y mentirosos que le dicen lo que quieren escuchar".

Negri ratificó así la postura que dio a conocer en la noche previa a la sesión, cuando a través de una carta publicada en Facebook expresó: "No promuevo ni he promovido nunca el aborto.

Defendí y defiendo la vida pero estoy convencido de que la criminalización de las mujeres que recurren a la interrupción voluntaria de un embarazo ha fracasado".

"Como legisladores, tenemos el deber de conjugar la ética de nuestras convicciones con la ética de la responsabilidad. Debemos preguntarnos si vamos a seguir siendo insensibles ante la problemática de salud pública que nos está interpelando o si vamos a dar respuesta como sociedad moderna y madura", expresó Negri, una de las principales figuras de Cambiemos y quien había mantenido la incógnita hasta último momento.