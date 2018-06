Un intenso debate parlamentario que quedará en la historia

Muchas horas. Quince o veinte, lo mismo da porque el asunto en cuestión da para eso y mucho más: el aborto, con todas sus implicancias, las formas de entenderlo, los argumentos para aceptarlo y las razones para rechazarlo. Cada uno de los legisladores dirá lo suyo desde la banca o con el voto final que, se preanuncia, será pasadas las 5 de la mañana.

La inmensa mayoría de los legisladores llegó al recinto con opiniones ya formadas y hasta conocidas; otros no.

Algunos diputados que se mantenían como indefinidos y otros que se contaban en contra de la legalización del aborto anunciaron en las últimas horas que acompañarán el proyecto en debate.

Una de las sorpresas fue el riojano Luis Beder Herrera, del Bloque Justicialista, quien confirmó poco después del inicio de la sesión de la Cámara Baja que votará a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

La postura de Beder Herrera fue sorpresiva porque varios referentes del peronismo riojano, como el senador Carlos Menem y el embajador en méxico Jorge Yoma, firmaron un documento días atrás titulado “Peronistas por la vida” para rechazar el proyecto de ley.

En tanto, José Ignacio De Mendiguren, del Frente Renovador, también definió su voto a favor de la despenalización a través de un anuncio publicado en sus redes sociales, donde expresó: “Votaré a favor de la ley. Mis convicciones son mías, guían mi vida. Pero mis convicciones no son la verdad. La verdad es lo que ocurre y mi obligación como diputado es trabajar para transformarlo”.

“Mi voto será un voto a favor de la salud pública. Las creencias personales deben subordinarse a las iniciativas vinculadas con la salud pública y las políticas que pueden garantizarla. Esa es la razón por la que acompañaré este proyecto”, agregó De Mendiguren.

Otro diputado que sumó su apoyo al proyecto en las últimas horas fue Alejandro García, de Cambiemos, quien indicó: “Voy a votar el dictamen de mayoría de interrupción voluntaria del embarazo. Valoro que el respeto a la diversidad de opiniones en Cambiemos sea un ejercicio y no un mero eslogan”.

En tanto, el radical Hugo Marcucci anunció también su aval al proyecto que el martes obtuvo dictamen favorable en una plenario de comisiones de la Cámara Baja.

Por otra parte, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, denunció que su número de teléfono “fue viralizado” y, tras señalar que “un verdadero católico no amenaza ni desea el mal”, expresó: “No apoyo el aborto, solo creo que la criminalización de la mujer fracasó”.

Con estas definiciones, la tendencia a favor de la legalización del aborto comenzó a crecer, aunque la cantidad de indecisos (entre 6 y 12, cerca de la medianoche) hacían que el resultado se mantuviera abierto al cierre de esta edición.

El país vivió horas de expectativa. Trasnochó o madrugó, o las dos cosas, siempre con el interés puesto en el resultado del debate que es un hito. Porque abordar el aborto en el parlamento era una deuda.