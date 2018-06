Más de 80 mil peronas en el estadio, entre ellos Diego Maradona

El Estadio Olímpico Luzhnikí recibió a más de 80 mil personas para la fiesta de inauguración del Mundial Rusia 2018 .

Con unos pintorescos lentes, un traje azul y visiblemente más delgado, el “Diez” siguió de cerca todas las acciones que tuvo la presencia de Iker Casillas y la modelo Natalia Vodianova ingresando la Copa del Mundo. También cantaron Robbie Williams y Aida Garifullina en la apertura del Mundial. Luego observó el encuentro entre el local y Arabia Saudita.

Maaradona comenzó su ciclo “De la mano del Diez”, programa televisivo que se emitirá todos los días por la señal TeleSUR. Junto a Víctor Hugo Morales, el ex entrenador de la Selección Argentina habló de todos los tenas y dejó varios títulos.

Entre los temas más destacados sostuvo sus críticas hacia el elenco que comanda Jorge Sampaoli y una dura denuncia a la vieja FIFA de Havelange, Blatter y Grondona. También analizo a las selecciones latinoamericanas y a las principales potencias que estarán disputando el Mundial de Rusia.

“De Argentina decir que el técnico no encontró el equipo. No puedo hablar con libertad porque no estoy dentro de la concentración. Hoy dependemos mucho de Messi, de Otamendi atrás y tenemos al Kun (Agüero) que de una buena vez tiene que explotar”.

“El mediocampo de Argentina, para decirlo claro y conciso, es muy lento. Si Argentina sale a presionar como le pide el técnico, una pelotita por arriba y queda mano a mano con los centrales. El retorno es lo que yo temo”.