Los trabajadores del ingenio San Isidro levantaron la toma a la espera de que la empresa concrete la venta

En el marco de la audiencia de conciliación que había convocado ayer la fiscal penal de General Güemes, Verónica Simesen, entre los representantes de trabajadores y ex trabajadores del ingenio San Isidro y representantes de la empresa para tratar de lograr una salida al conflicto penal planteado por la ocupación del predio, hoy se alcanzó un acuerdo.

El acta de acuerdo conciliatorio fue firmada esta mañana, por la Gerente Corporativa Legal de la Corporación Azucarera del Perú, el Gerente General del Ingenio San Isidro, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (SOEASI) y los representantes legales de los trabajadores.

Allí el representante sindical manifestó que en asamblea se decidió el retiro pacífico del predio que se encuentran actualmente ocupando y solicitaron un plazo hasta las 14 de hoy para retirar sus pertenencias, plazo que ya se ejecutó.

En tanto, la Gerente Corporativa Legal de la Corporación Azucarera del Perú, en su carácter de representante legal de la empresa, deciden dejar sin efecto la acción penal contra los trabajadores y ex trabajadores e insta el sobreseimiento de las personas imputadas por la Fiscalía. También aceptó el plazo solicitado para el retiro con actas de constatación respecto al estado del predio y que no existen daños.

Simesen se manifestó satisfecha por el acuerdo alcanzado y aseguró que instará el sobreseimiento de los imputados una vez que se haya verificado el retiro de los ocupantes y constatado el estado del predio.

Ahora, los trabajadores quedarán a la espera de lo prometido por el Grupo Gloria, cuyos representantes aseguraron que para vender la empresa necesitaban un predio desocupado. Conseguido esto, aseguraron que la venta podría concretarse en el lapso de una semana, si bien no hay gran certidumbre al respecto.

Rumores sobre la venta del ingenio

Fuentes calificadas indicaron que el Grupo Gloria estaría pidiendo por el ingenio US$ 35 millones, 20 de los cuales serían en efectivo y el resto a negociar. Pero algunos oferentes no están conformes con la forma en que el grupo se está manejando, debido a que no tiene las cosas claras, no cuenta con todos los balances ni muestran cuáles son sus activos y pasivos. Uno de los tres empresarios oferentes deslizó que el Grupo Gloria no tendría una intención real de vender.