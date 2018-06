Cambian de escuela a una niña por discriminación de sus maestras

Dos docentes y la vicedirectora de la Escuela Alejandro Gauffin del Barrio San Remo fueron denunciadas ante el Inadi por discriminar a una niña y no respetar su identidad de género. Desde el Ministerio de Educación reconocieron lo sucedido, aunque señalaron que una de las denunciadas justificó que “fue un lapsus”. Se inició un sumario administrativo para investigar el hecho, y “en caso que correspondiera”, sancionar a las docentes.

La nena cambió su DNI e identidad de género en abril. “Me pedían un documento para que me llamaran por mi nombre, y ..¿aún así no me respetan?”, le cuestionó Tatiana (nombre ficticio para preservar su privacidad) a la vicedirectora cuando su mamá la acompañó a la escuela para denunciar los malos tratos que recibe desde el año pasado. Allí, la niña de 10 años contó que las maestras de Ciencias y Lengua la llamaban por su anterior nombre de varón o le decían ...“papito”. Al escuchar el relato, la vicedirectora se dirigió a Graciela, mamá de Tatiana, y lanzó: “Sí, pero las chicas me comentaron ayer que su niñito...”.

Graciela contó que, al ver que la llamaban así, incluso delante de ella, entendió que la situación no tenía vuelta atrás. “Con esto que está haciendo usted, adelante de mi hija, que la llamen en masculino me bastó, mi hija no vuelve más a esta escuela“ , le dijo.

Pero la situación de vulnerabilidad a la que fue expuesta la niña no terminó ahí. Luego la directora, al escuchar que Tatiana le temía a sus maestras, decidió llamar a las docentes señaladas, y en una suerte de “careo”, le consultó “cómo la llamaban sus maestras”. La niña solo atinó a agachar la cabeza.

La transición que comenzó Tatiana el año pasado, desde un inicio tuvo, poco acompañamiento escolar. “Me mandaban notas porque los varones no usan aritos, o el pelo largo y así me la pasé desde el año pasado firmando notas por todo”, afirmó Graciela.

Según contó, la directora argumentó que era cuestión de “acostumbrarse”, pero para la madre ya pasó tiempo suficiente. “Están con ella cinco días de los siete de la semanas”, advirtió.

La mujer sospecha que “quisieron cansarla” para que cambiara a su hija de escuela, y no descarta que se hayan dado otras situaciones de las que no se enteró porque la niña contaba “poco y nada”. Un día le preguntó “¿mamá, por que estoy en el registro de varones?”.

El bullying también era parte del día a día en la escuela de zona sur. “No puedo repetir lo que me dijo”, comentó Tatiana a una de sus maestras sobre lo que le dijo un compañero en un entredicho, pero la maestra no la escuchó. Por ello, asegura la madre, que la niña en el último tiempo pedía no ir más a la escuela.

Desde la semana próxima la nena irá a otro establecimiento de la zona sur. “Por un lado está aliviada porque dice que ya no estará con las maestras... pero por otro está triste porque dice que va a extrañar a sus amigos“, aseguró Graciela.

La ley de identidad de género 26.743, en su artículo 11 habla de “Trato digno” y manda a que se respete “la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, tanto en el ámbito público como privado”.