Alemania no es el único campeón que perdió en su debut

El triunfazo que logró México, que llegaba con más dudas que certezas a Rusia, frente al actual campeón Alemania dejó en claro que esta Copa del Mundo tendrá varias sorpresas. Lo cierto es que el tropezón que sufrieron los teutones llamó la atención, dado que siempre son una selección de temer y más aún luciendo la corona que consiguieron en Brasil 2014.

De todas maneras, no fue el único campeón mundialista que perdió en su estreno post título.

La Selección argentina ya lo sufrió y por partida doble: tras conseguir su primer Mundial en 1978, la albiceleste cayó 0 a 1 con Bélgica en España 82 y lo mismo le sucedió luego de consagrarse en México 86: al Mundial siguiente cayó 0 a 1 con el debutante Camerún, en Italia 90.

En tanto, Francia también padeció tras ganar su Mundial en 1998: en Corea-Japón 2002 tuvo un estreno opaco y perdió 0 a 2 frente a Senegal.

Quizás uno de los casos más resonantes fue el de España: campeones en Sudáfrica 2010, la furia sufrió una goleada en su debut en el 2014, ya que cayó 5 a 1 con Holanda.

Otro recuerdo aunque más lejano es el de Italia, que salió campeón en 1938 y en 1950 (entre medio no hubo Copas del Mundo por causa de la Segunda Guerra Mundial) se estrenó con caída 2 a 3 vs. Suecia.

Héroes cansados

Pero la derrota inesperada del conjunto que conduce Joachim Löw recibió fuertes críticas en su país.

Los medios alemanes no tuvieron contemplaciones con el equipo que obtuvo el título en Brasil 2014. Así, el periódico Bild aseguró que “Algo se rompió”, luego del tropiezo frente a México.

Die Welt calificó de “débil” la versión presentada por Alemania en el campo de juego.

Y el Berlin Zeitung calificó como “héroes cansados” a los componentes de la base que continúa dándole forma a la Die Mannschaft.