Broda: "Probablemente tengamos 6 meses de reducción del empleo y aumento de la inflación"

El economista y consultor Miguel Ángel Broda habló sobre la crisis cambiaria que atraviesa la Argentina y en ese marco, consideró que la nueva conducción del Banco Central, cuyo flamante titular es el exministro de Finanzas Luis Caputo, viene a "apagar el incendio". No obstante, advirtió que es probable que haya hasta "seis meses de reducción de empleo y aumento de la inflación".

"Es posible que tranquilicemos al mercado cambiario pero las consecuencias se vivirán en los próximos meses", reconoció Broda en declaraciones a radio Con Vos. En ese sentido, sostuvo que es seguro que el frenazo de nivel de actividad y de empleo "estará con nosotros por algunos meses".

Asimismo, se refirió al acuerdo que selló el gobierno del presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las condiciones que estableció el organismo para otorgarle al país un préstamo Stand By y remarcó que "no es una apuesta segura de que la economía se reactive el año que viene, sino una posibilidad".

"Es probable que para bajar el déficit haya que achicas otras partidas, como salarios empleados públicos, gastos de capital, transferencias a provincias, la devaluación no licua más nada", detalló.

En otro orden, se refirió al tipo de cambio del dólar y opinó que "sin dudas un dólar a $ 27 es mejor para las cuentas externas". Por último, agregó que si el Central no interviniera y dejara libre el mercado, "el dólar no tendría techo".

