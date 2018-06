Murió "Chiche" Massa, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo

La Madre de Plaza de Mayo, Elsa Pozzi de Massa murió en las últimas horas de ayer a sus 94 años de edad. El velatorio comenzó hoy a las 7 donde se hicieron presentes numerosas agrupaciones sociales y referentes políticos.

Nació en Casilda en 1924 y ya vivía en Rosario cuando el 26 de agosto 1977, cinco días después de cumplir sus 30 años, desapareció su hijo Ricardo Massa. Desde ese momento inició una lucha en la que no claudicó hasta el final de sus días, cuando seguía haciendo la misma pregunta "¿dónde está?". Durante la disctadura fue una de las tantas que todos los jueves hacían esa pregunta de modo simbólico en ronda en la Plaza 25 de Mayo rosarina.

Desde las últimas horas del miércoles, cuando se conoció la noticia se multiplican en las redes sociales los mensajes de despedidas y de reivindicación histórica a "Chiche", como se la conocía, por su lucha por la memoria de los desparecidos en la última dictadura militar.

Desde Hijos Rosario lamentaron que se haya ido sin poder declarar en el juicio por el secuestro y desaparición de su hijo, incluidos en el tramo de la causa conocida Guerrieri IV.

"Los de afuera decían: “Algo habrá hecho”; y los de adentro decíamos: “No te metas", relató hace algunos años durante una entrevista. “Temía no llegar a los 40 años del golpe, para volver a recordar todo el sufrimiento que hemos tenido", admitió en esa oportunidad.

El hijo de Elsa Massa era médico y formaba parte de la agrupación Juventud Peronista y luego de Montoneros. "Yo le decía que él podía ayudar a la gente que necesitaba desde su profesión. Él me respondía que conocía las injusticias del mundo y que yo no las vivía por venir de un hogar bien constituído. A su edad, una madre tiene que resignarse de sus decisiones, porque mi poder de autoridad ya estaba disminuido", apuntó.