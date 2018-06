El hincha argentino pidió perdón por la burla sexista a una joven rusa

El alcance y el repudio que cosechó el video protagonizado por el argentino Néstor Penovi había llegado a tal punto que la misma Embajada de Rusia exigió un pedido de disculpas por parte del hincha albiceleste.

Es por esto que Penovi habló en el programa El Tratamiento de la TV para esclarecer el hecho y tratar de dejar todo esto atrás.

“Cometí un error, me equivoqué. Fue un chiste de mal gusto. Fue eso. Somos 14 muchachos que estamos en Rusia. Fue un video de WhatsApp que era para unos pocos amigos que estamos acá y voló en un segundo. Explotó por otros lados, pero no por nosotros”, indicó el hincha.

Luego, agregó: “De estos videos hicimos un montón. Con brasileros, de fútbol”. En cuanto a la edad de la mujer, quien en las imágenes parecía portar una mochila en su espalda, aclaró: “No es una menor, atiende en un negocio sola, aunque nadie le vio el documento. Los menores no trabajan acá. Estuve mal, al margen de la edad”.

Padre de una hija menor de edad, el empresario de Wilde aseguró: “La persona más importante de mi vida hoy es mi hija. No tengo algo en contra de las mujeres, esto fue un chiste, una pavada de mal gusto. Supuestamente era para que quede entre pocos amigos. Quiero pedir disculpas a todos. Al pueblo ruso, al argentino, a mis amigos, a mis hijos, mi familia, mi mujer, que aunque esté separado es la madre de mis hijos. Es algo que me avergüenza y no soy así. Tengo 47 años y soy una persona de bien”.

Al final, Néstor Penovi se quebró en llanto cuando le preguntaron cómo les explicaría a su hija y a su hijo lo que hizo.