Se produjo el cambio de mando en Juventud Antoniana

Hubo cambio de mando en Juventud Antoniana. Daniel Domínguez, vicepresidente primero hasta ayer, pasó a cubrir el cargo que dejó vacante José “Pepe” Muratore como presidente, ya que este dirigente el martes pasado elevó su renuncia indeclinable al club.

Ayer, en la reunión de comisión directiva en la Lerma como primera medida se trató, otra vez, el tema de la dimisión de Muratore y no hubo caso. Como una ultima arremetida para que el presidente desistiera de dejar Juventud, los miembros de la CD insistieron pero no lo pudieron convencer, por lo que decidieron acompañarlo hasta la salida del club para despedirse, agradeciéndole entonces por los servicios prestados a la institución.

Fue en ese instante que los dirigentes antonianos decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 18, y empezar a delinear los pasos a seguir.

“Pepe Muratore dejó el club en orden. Creemos que podemos hacer el trabajo que hace falta”, fueron las palabras que se le escuchó decir a Daniel Domínguez.

Para el nuevo titular del santo, junto al resto de la dirigencia, comienza un proceso de evaluación en esta etapa de organización luego de la salida de Muratore.

Claro que esta renuncia provocó que internamente se comiencen a organizar y mover otras piezas, además del cargo vacante de presidente, que ya fue ocupado por Domínguez, se evaluaba quién pasaría a desempeñarse como vicepresidente segundo, por cuanto Carlos Alurralde, que se encontraba en esa función, pasó a ocupar el cargo de vicepresidente primero de la entidad. En la confección de la mesa dirigencial, en esta etapa, Juan Alberti, actual vocal primero, pasaría a desempeñarse como vicepresidente segundo, según fija el estatuto.

Y en segundo lugar se presenta el tema de cómo se encarará todo lo que a fútbol atañe, porque la tarea dirigencial deberá compenetrarse en solucionar lo que quedó pendiente del torneo Federal A pasado, con las deudas contraidas ante la falta de pago a los jugadores y levantar, de esa forma, la inhibición para proceder a la incorporación de los nuevos refuerzos.

No hay mucho tiempo, más teniendo en cuenta que Juventud deberá orientar los preparativos para enfrentar a Rosario Central por la Copa Argentina el 2 de agosto venidero.

Quedó la sensación de que este traspaso de Daniel Domínguez como sucesor en el cargo de Pepe Muratore se transformará en una etapa de cambios, de transición, para que los socios e hinchas busquen acercarse con el fin de colaborar con el club.

Desde el órgano de fiscalización no hubo un comentario acerca de este momento que atraviesa el santo. Nadie levantó la voz para pedir mayores precisiones y es casi un hecho que estos miembros pedirán una reunión con Daniel Domínguez para interiorizarse de los caminos que quedan por recorrer hasta la finalización del mandato de esta comisión.