Solo el 8,6 % de los alumnos se inscribió para estudiar religión

Un total de 16.000 chicos de primaria cursan religión en horario extracurricular, es decir, solamente un 8,6% de la población estudiantil conformada por 184.000 alumnos. Los datos corresponden a estadísticas del Ministerio de Educación.

A poco más de seis meses del fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró inconstitucional que se enseñe religión como parte de los programas obligatorios en la escuela pública, son pocos los chicos que se anotaron para seguir recibiendo este tipo de formación fuera de la jornada de clase.

"La cantidad de chicos que manifestaron que recibirían educación religiosa, según nuestros registros, son 16.000. Hay algunos que se están incorporando. Son 184.000 los alumnos de primaria", informó la ministra de Educación de la Provincia, Analía Berruezo, ayer en el marco de una mesa debate sobre educación sexual itegral (ESI).

Sobre el caso de padres que denunciaron que desde una escuela habían enviado una nota a los alumnos comunicándoles que estaban invitados a participar de una misa en la Catedral, en agosto próximo, en pleno horario de clases, Berruezo respondió: "Ese caso fue atendido. Se trató de un solo caso. Se habló con la directora". Aclaró que las visitas a la Catedral como parte de las celebraciones del Milagro serán voluntarias y a contraturno del horario escolar.

Con respecto a las clases de religión, recalcó que "los chicos tienen la libertad de asistir a o no. Siempre es a contraturno, en todos los casos".

Cambios

Sobre si existe una demora en la implementación de ESI, la ministra Berruezo contestó: "No hay demora. Sí se implementó. Que a todos los chicos no les haya llegado como nosotros pensamos no significa que haya demora. Desde 2012 se hace. Datos de salud indican que la tasa de nacidos vivos de madres menores de 19 años disminuyó de un 23% en 2011 a un 18% en 2017. Eso no significa que estemos conformes con la implementación de la educación sexual, sí hay que dar una vuelta, un giro, un cambio de estrategia. Lo tenemos que hacer".

Con relación a la encuesta de Unicef que dice que los chicos salteños están entre los que menos usan métodos de prevención en las relaciones sexuales, Berruezo manifestó que "Unicef compartió su informe con nosotros a principio de año. Fue muy interesante el trabajo que trajeron. Nosotros trabajamos mucho con Unicef pero en este caso no lo realizó con el Ministerio de Educación. Vino desde el Ministerio de Salud y el trabajo con ese ministerio se hizo compartido entre todos. Es importante tener en cuenta las cifras de Unicef".

La ministra informó que invita a la referente de educación de Unicef, Cora Steinberg, para trabajar conjuntamente sobre ESI. "Me gustaría compartir con ella algunos datos que son alarmantes, no solo en Salta", agregó.

Sobre el aborto

Recientemente desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres se informó que a una alumna de un colegio privado le dieron el pase por participar de la marcha a favor del aborto legal. Sobre esto, la ministra respondió: "No he recibido denuncia ni escrito de ninguna institución en el Ministerio. No existe la figura de la exclusión. Si a una alumna le dieron el pase, queremos saber qué sucedió. La libertad y la posibilidad de expresarse es para todos. Este es un tema a tratar socialmente hablando y a analizar con todos. No debe haber prohibición de ningún tipo para los chicos porque es lo que nos hace crecer. Tenemos que escucharnos entre todos".

Al ser consultada por su opinión con respecto al documento elaborado por un especialista, que acompaña la investigación de Unicef y que dice que "la agenda de políticas públicas en Salta tiene un sesgo religioso y conservador", Berruezo afirmó: "Yo pienso que la sociedad tiene características puntuales en cada lugar del país. No sé qué especialista dijo eso. Si la sociedad tiene esos sesgos, los tienen los integrantes de la sociedad, no la educación, con lo cual yo no estoy de acuerdo en ese caso. Me parece que hay dentro de las escuelas chicos que tienen algunas características y que defienden su postura y que son tan válidas como otros que también defienden sus posturas".

Problemas en localidades y parajes del norte

En la mesa debate sobre educación sexual que se realizó ayer se ahondó en la resolución 340 del Consejo Federal. “Tiene en sus artículos, en primer lugar, la posibilidad de incorporar el contenido en el 100% de los profesorados de formación docente. En segundo lugar, la de agregar dentro de esos espacios curriculares contenidos más acotados de educación sexual, es decir reducir el número de contenidos pero que sean trabajados efectivamente en la escuela. Y, en tercer lugar, la de conformar un equipo pequeño dentro de la escuela, con los docentes de allí, como responsables y trabajar con ellos el monitoreo”, planteó la ministra de educación, Analía Berruezo.

Del encuentro, que tuvo lugar en Forum Multiespacio, participaron la presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Laura Postiglione; el presidente de la Fundación Imagina Salta, Carlos Parodi, senadores provinciales, concejales y directores de áreas del Ministerio de Educación.

En la reunión se abordaron las principales problemáticas para la implementación de ESI en las escuelas. “En las localidades y parajes del norte el docente habla de sexualidad y eso genera incomodidad en la comunidad. Muchos de los que están presentes se levantan y se retiran del lugar. Es allí donde necesitamos más colaboración. La ESI no tan solo tiene que recaer en la escuela, sino también en la familia. Este es un gran desafío”, dijo Silvia, una psicóloga de Educación.

También se expusieron las acciones que llevó adelante el Ministerio desde 2012 hasta este año. Se difundió que 8.100 docentes de todos los niveles recibieron capacitación y que se distribuyeron 40.050 materiales de programas nacionales. A esto se suma que un total de 94.000 estudiantes adolescentes participaron de talleres.

Según datos de Salud, la cantidad de nacidos vivos de madres menores de 19 años bajó de un 23% en 2011 a un 18% en 2017, aunque la estadística todavía se encuentra por encima de la media nacional.

“Quizá cometimos el error de no comunicar mucho esto y pasó lo que pasó. Hay mucha gente que cree que no lo hacemos”, destacó la ministra de Educación, Analía Berruezo.

También se hizo hincapié en la idea de “trabajar de otra manera con los papás y los chicos, porque se ve que es necesario hacerlo. Debemos abrir esta posibilidad”.